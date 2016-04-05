Вона налічує понад 100 машин.
"Гаюн" уточнив, що в колоні прибуло близько 100-120 машин. До півночі вона проїхала Осиповичі, розтягнувшись на 5-10 км. Найманці йдуть в Наметовий табір в селі Цель.
На Вільнюс полізуть перевіряти дію 5 статті?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 22:58
На Вільнюс полізуть перевіряти дію 5 статті?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 лип, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лип, 2023 22:59
А чиї гарантії вас влаштують, господа Бога?
Які у вас підстави очікувати іншого? Балтійські країни захопити набагато легше ніж Україну, але війну ми маємо тут, а не там. Мова не про гарантії, мова про саму сутність. НАТО існує не для того, щоб роздавати всім люлей за 5 статтєю, а для того, щоб всі сцяли рипатись на НАТО. Бо метою є саме мир і розвиток, а не роздача люлей наліво й направо. Це таке собі совкове мислення, совкам дуже подобається думка про роздачу комусь люлей.
Хто такий Пригожин щоб чогось там двигати? Щоб він міг щось там двинути, його має озброїти РФ та надати територію для вторгнення Білорусь. На чому базується думка, що вони це зроблять і будуть вірити в свою безкарність? Вони ж хоч і схиблені, але мила не їдять. Це вони можуть Пригожина в Україну відправити і сказати що то не вони, то мєстноє узкаязичноє апалчєніє. А на території країн НАТО такий фінт не прокатить, всі ж будуть точно знати хто за цим стоїть. І що відповіддю може бути ЯЗ по маскві.
Та їх мульйон тих прецедентів. Згадайте хоча б В'єтнам та Корею.
Мова завжди іде про стримування. Кацапи усім погрожують ядерною зброєю але ніколи її не застосовують. Чому? Бо якщо застосують, то їм хана, і вони це знають. Якщо зараз з ними ще розмовляють, то після неспровокованих ядерних ударів їх будуть просто нищити, бо не можна ж просто жити поруч із ядерними терористами.
Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення. Одне діло мати справу із США десь в Афганістані, з якого вони можуть просто піти, і зовсім інша - атакувати США на їх території і стати Хусейном чи Бін Ладеном, після чого тільки фізичне знищення.
Щось ви заплутали. Якщо кордони 1991 - то Крим вже має бути наш, і кацапи звідти звалять. І, так, коли це станеться і Україна вступить в НАТО - то кацапам доведеться про це забути, як забули про НДР, Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину, Литву, Латвію та Естонію.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 19 лип, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:06
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сериалы снимают, памятник ремонтируют. А вы донатьте
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:54
Додано: Чет 20 лип, 2023 00:14
США и так дает нам оружие, не так ли? Что мешает США давать нам сейчас больше, причем тут вступление Украины в НАТО, о котором решение также принимает США?
Додано: Чет 20 лип, 2023 01:12
Марк Солонин и др. Вам здорово зас.али мозги. И процесс быстро прогрессирует.
1. Я никогда не писал, что "росія ни на кого не нападала".
Нападала. Так же, как и все другие страны. Приведите хоть один пример "исконно миролюбивой страны", никогда ни на кого не нападавшей.
2. СССР был тоталитарной страной.
Но идеология либерализма начала практически пытаться реализовываться каких-то 100 лет назад. Процесс ускорился после 2 мировой. Но достаточно далёк от полной реализации. 100 лет назад тоталитаризм в тех или иных формах был достаточно распространён.
И кстати, мировые религии - и христианство, и мусульманство - во время своего расцвета вполне себе тоталитарные. (О буддизме судить не могу - плохо знаю, но, вроде, нет).
3. "сталін" не "був партнером гітлера".
Во время войны все преследовали свои цели. После 22.06.41 цели США, Великобритании и СССР временно совпали благодаря общей угрозе - гитлеровской Германии. Когда эта общая угроза исчезла. проявилось расхождение целей союзников и началась холодная война.
4. "срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи". Зробив. Но весь Запад, включая и Францию, и Великобританию, и США сделали отнюдь не меньше.
5. Идеология совершенно различная. Хотя практика во многом похожа. Но она во многом была похожа и в других странах.
Кстати, к Вашему сведению, концлагеря придумали не в Союзе, и не в Германии. Насколько знаю, первые концлагеря создали англичане во время англо-бурской войны. Почитайте. Не только о концлагерях, но и вообще об этой войне. Узнаете много интересного.
Надо всё же различать идеологию и практику. Практика НКВД и гестапо была похожа, но и похожа на многие другие "практики".
Идеология нацизма - расистская, высшая и низшие расы. Низшие расы должны быть либо уничтожены, либо обращены в рабство.
В идеологии марксизма нет ничего подобного. Есть признание непримиримых противоречий между трудом и капиталом (между классами). Так это, действительно, есть. Хорошо подтверждается здесь постами Будивельника.
6. Подивився. Не 6, а 9 мин. Вы невнимательны. См. viewtopic.php?p=5600261#p5600261. Там задал вопрос Вам.
Надеюсь, дал Вам исчерпывающий ответ. Можно было бы ещё много сказать, но здесь не место. Надеюсь, Вы честно ответите на мой вопрос выше. Хотя... как хотите.
Больше на Ваши посты реагировать точно не буду. Надоело.
P.s. Starikan уже написал о том, что в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.
Тут уже ответили: "А набуя він там потрібен?"
Вы тоже так считаете?
Если да, то кто завтра окажется "набуя потрібен"? А послезавтра?
Starikan правильно написал viewtopic.php?p=5600406#p5600406.
На другой его пост Вы ответили:
А Вам оно знакомо? А ещё понятие исторического подхода и многие другие?
Сегодня "бремя белых" звучит диковато. 100 лет назад было вполне нормальным.
Додано: Чет 20 лип, 2023 01:40
Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы.
Убийство бен Ладена тоже терроризм?
И Барак Обама - террорист?
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