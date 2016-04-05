katso написав:И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве
Ви не розумієте для чого НАТО. Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати. А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять". НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.
А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?
А чиї гарантії вас влаштують, господа Бога? Які у вас підстави очікувати іншого? Балтійські країни захопити набагато легше ніж Україну, але війну ми маємо тут, а не там. Мова не про гарантії, мова про саму сутність. НАТО існує не для того, щоб роздавати всім люлей за 5 статтєю, а для того, щоб всі сцяли рипатись на НАТО. Бо метою є саме мир і розвиток, а не роздача люлей наліво й направо. Це таке собі совкове мислення, совкам дуже подобається думка про роздачу комусь люлей. Хто такий Пригожин щоб чогось там двигати? Щоб він міг щось там двинути, його має озброїти РФ та надати територію для вторгнення Білорусь. На чому базується думка, що вони це зроблять і будуть вірити в свою безкарність? Вони ж хоч і схиблені, але мила не їдять. Це вони можуть Пригожина в Україну відправити і сказати що то не вони, то мєстноє узкаязичноє апалчєніє. А на території країн НАТО такий фінт не прокатить, всі ж будуть точно знати хто за цим стоїть. І що відповіддю може бути ЯЗ по маскві.
katso написав:Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО.
Та їх мульйон тих прецедентів. Згадайте хоча б В'єтнам та Корею. Мова завжди іде про стримування. Кацапи усім погрожують ядерною зброєю але ніколи її не застосовують. Чому? Бо якщо застосують, то їм хана, і вони це знають. Якщо зараз з ними ще розмовляють, то після неспровокованих ядерних ударів їх будуть просто нищити, бо не можна ж просто жити поруч із ядерними терористами. Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення. Одне діло мати справу із США десь в Афганістані, з якого вони можуть просто піти, і зовсім інша - атакувати США на їх території і стати Хусейном чи Бін Ладеном, після чого тільки фізичне знищення.
katso написав:Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?)
Щось ви заплутали. Якщо кордони 1991 - то Крим вже має бути наш, і кацапи звідти звалять. І, так, коли це станеться і Україна вступить в НАТО - то кацапам доведеться про це забути, як забули про НДР, Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину, Литву, Латвію та Естонію.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 19 лип, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Тим не менш і prodigy, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте. При чому дуже вибірково.
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , але я ще у 1989р (Віталій Коротич,Александр Солженицин,Варлам Шаламов,Василий Аксенов, Віктор Некрасов, Джордж Оруэлл) зрозумів на скільки це була ганебна країна срср, потім був Марк Солонін, Віктор Суворов а ви й досі тримаєтесь версії яка схода на сьогодення...тобто росія ни на кого не нападала.
ЛАД, коли ВИ прилюдно визнаєте, що союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною, близькою до третього рейха і сталін був партнером гітлера в першій частині Другої Світової, і срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи і не мав проблеми ні з набоями, ні пальним, ні з провіантом... вот тоді я залишу вас і перестану тикати вам історичними фактами, які ви вважаєте маніпуляцію
сподіваюсь, що Ви знайшли час і подивились 6 хв з відео про окупацію країн Балтії у 1940році
Марк Солонин и др. Вам здорово зас.али мозги. И процесс быстро прогрессирует.
1. Я никогда не писал, что "росія ни на кого не нападала". Нападала. Так же, как и все другие страны. Приведите хоть один пример "исконно миролюбивой страны", никогда ни на кого не нападавшей.
2. СССР был тоталитарной страной. Но идеология либерализма начала практически пытаться реализовываться каких-то 100 лет назад. Процесс ускорился после 2 мировой. Но достаточно далёк от полной реализации. 100 лет назад тоталитаризм в тех или иных формах был достаточно распространён. И кстати, мировые религии - и христианство, и мусульманство - во время своего расцвета вполне себе тоталитарные. (О буддизме судить не могу - плохо знаю, но, вроде, нет).
3. "сталін" не "був партнером гітлера". Во время войны все преследовали свои цели. После 22.06.41 цели США, Великобритании и СССР временно совпали благодаря общей угрозе - гитлеровской Германии. Когда эта общая угроза исчезла. проявилось расхождение целей союзников и началась холодная война. И, кстати, формальным началом холодной войны считается фултонская речь Черчилля 5 марта 1946.
4. "срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи". Зробив. Но весь Запад, включая и Францию, и Великобританию, и США сделали отнюдь не меньше. Даже в английской Вики:
В 1939 году, после неудачных попыток сформировать военный союз с Великобританией и Францией против Германии, Советский Союз сделал резкий сдвиг в сторону нацистской Германии.
5. Идеология совершенно различная. Хотя практика во многом похожа. Но она во многом была похожа и в других странах. Кстати, к Вашему сведению, концлагеря придумали не в Союзе, и не в Германии. Насколько знаю, первые концлагеря создали англичане во время англо-бурской войны. Почитайте. Не только о концлагерях, но и вообще об этой войне. Узнаете много интересного. Надо всё же различать идеологию и практику. Практика НКВД и гестапо была похожа, но и похожа на многие другие "практики". Идеология нацизма - расистская, высшая и низшие расы. Низшие расы должны быть либо уничтожены, либо обращены в рабство. В идеологии марксизма нет ничего подобного. Есть признание непримиримых противоречий между трудом и капиталом (между классами). Так это, действительно, есть. Хорошо подтверждается здесь постами Будивельника.
В видео по Вашей ссылке следующие 10 мин. о Бессарабии и Буковине, т.е., в частности, о территории Одесской области и откуда появилась Черновицкая область. По этим поводам возражений у Вас нет?
Надеюсь, дал Вам исчерпывающий ответ. Можно было бы ещё много сказать, но здесь не место. Надеюсь, Вы честно ответите на мой вопрос выше. Хотя... как хотите. Больше на Ваши посты реагировать точно не буду. Надоело.
P.s. Starikan уже написал о том, что в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому. Тут уже ответили: "А набуя він там потрібен?" Вы тоже так считаете? Если да, то кто завтра окажется "набуя потрібен"? А послезавтра?
Shaman написав:.......... ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.
Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы. Убийство бен Ладена тоже терроризм? И Барак Обама - террорист?
Faceless написав:---------------- ЛАД Тим не менш і prodigy, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте. При чому дуже вибірково. ---------------- Бо питання не в тому, "що було б краще", а в тому, яке те минуле було насправді. Століття брехні (і зокрема 70+ років радянської) даються взнаки і даватимуться ще довго.
І в тому теж. sergey_sryvkin підтверджує.
P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия. Хотя нормальные люди должны этому радоваться.
Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів.
1. Как обычно, голословное утверждение без цифр и ссылок. 2. Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной.
Я вже не кажу про те, що совок з ними в десна лупився до 41 року - союзники, спільні паради проводили, ресурсами ділилися і РАЗОМ розпалили другу світову війну.
А вам хоч би що, все одно совок виправдовуєте, хоча аргументів - старий затертий і засалений радянський стрибок на тему "а нацисти що, краще".
См. мой ответ prodigy, не буду повторяться. "а нацисти що, краще" - не вірний аргумент. Нацисти значно гірші. Почитайте хоча б таке простеньке:
Від звичайних українців досі інколи можна почути заяви на кшталт, «шкода, що ми програли війну німцям – жили б зараз у Європі й добробуті». Насправді в Гітлера були зовсім інші плани щодо України.
План передбачав: «Знищення або вигнання 80 – 85% поляків, 50 – 75% чехів, 50 – 60% росіян в європейській частині СРС, ще 15 – 25% підлягали депортації за Урал. Знищення 25% українців і білорусів, ще 30 – 50% українців і білорусів підлягали використання в якості робочої сили» [16, c. 37]. В Меморандумі Е. Ветцеля від 27 квітня 1942 р. «Зауваження і пропозиції по Генеральному плану «Ост» рейхсфюрера СС» були розглянуті основні положення плану «Ост». План передбачав знищення 25% українців, ще 30 – 50% українців підлягали для використання в якості робочої сили для німецьких колоністів. Також протягом 30 років нацисти планували виселити і знищити 65% західних українців, а 35% осіб, що залишалися, онімечити і поселити на землях німців з рейху та фольксдойче [16, c. 37]. Е. Ветцель вважав, що тих західних українців, яких потрібно було переселити, треба депортувати не до Сибіру, як передбачалося у плані, а до рейхскомісаріату «Україна», тому що «таке виселення українців, небажаних з расового погляду, неодмінно відверне від нас усіх українців»