lol Інших аргументів немає?.. То й добре.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 03:23
Додано: Чет 20 лип, 2023 04:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Напад на НАТО призведе до того, що всі ці нечислені заводики, які випускають танки, літаки, човни, гармати і т.і., накриються мідним тазом. Зараз над рф не літають американські крилаті і балістичні ракети, без ядерних боєголовок, і заводики цілі.
Цього фюрер реально боїться, тому, як каже Портніков, - для нас НАТО важливіше за ЄС.
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