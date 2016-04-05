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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4678467946804681
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 03:23

  Starikan написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.

А набуя він там потрібен?

Тебя забыли спросить.

lol :) Інших аргументів немає?.. То й добре.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 04:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення.

Напад на НАТО призведе до того, що всі ці нечислені заводики, які випускають танки, літаки, човни, гармати і т.і., накриються мідним тазом. Зараз над рф не літають американські крилаті і балістичні ракети, без ядерних боєголовок, і заводики цілі.
Цього фюрер реально боїться, тому, як каже Портніков, - для нас НАТО важливіше за ЄС.
lapay
 
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