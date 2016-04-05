katso написав:И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве
Ви не розумієте для чого НАТО. Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати. А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять". НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.
А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?
А чиї гарантії вас влаштують, господа Бога? Які у вас підстави очікувати іншого? Балтійські країни захопити набагато легше ніж Україну, але війну ми маємо тут, а не там. Мова не про гарантії, мова про саму сутність. НАТО існує не для того, щоб роздавати всім люлей за 5 статтєю, а для того, щоб всі сцяли рипатись на НАТО. Бо метою є саме мир і розвиток, а не роздача люлей наліво й направо. Це таке собі совкове мислення, совкам дуже подобається думка про роздачу комусь люлей. Хто такий Пригожин щоб чогось там двигати? Щоб він міг щось там двинути, його має озброїти РФ та надати територію для вторгнення Білорусь. На чому базується думка, що вони це зроблять і будуть вірити в свою безкарність? Вони ж хоч і схиблені, але мила не їдять. Це вони можуть Пригожина в Україну відправити і сказати що то не вони, то мєстноє узкаязичноє апалчєніє. А на території країн НАТО такий фінт не прокатить, всі ж будуть точно знати хто за цим стоїть. І що відповіддю може бути ЯЗ по маскві.
katso написав:Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО.
Та їх мульйон тих прецедентів. Згадайте хоча б В'єтнам та Корею. Мова завжди іде про стримування. Кацапи усім погрожують ядерною зброєю але ніколи її не застосовують. Чому? Бо якщо застосують, то їм хана, і вони це знають. Якщо зараз з ними ще розмовляють, то після неспровокованих ядерних ударів їх будуть просто нищити, бо не можна ж просто жити поруч із ядерними терористами. Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення. Одне діло мати справу із США десь в Афганістані, з якого вони можуть просто піти, і зовсім інша - атакувати США на їх території і стати Хусейном чи Бін Ладеном, після чого тільки фізичне знищення.
katso написав:Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?)
Щось ви заплутали. Якщо кордони 1991 - то Крим вже має бути наш, і кацапи звідти звалять. І, так, коли це станеться і Україна вступить в НАТО - то кацапам доведеться про це забути, як забули про НДР, Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину, Литву, Латвію та Естонію.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 19 лип, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:.......... ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.
Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы. Убийство бен Ладена тоже терроризм? И Барак Обама - террорист?
Faceless написав:---------------- ЛАД Тим не менш і prodigy, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте. При чому дуже вибірково. ---------------- Бо питання не в тому, "що було б краще", а в тому, яке те минуле було насправді. Століття брехні (і зокрема 70+ років радянської) даються взнаки і даватимуться ще довго.
І в тому теж. sergey_sryvkin підтверджує.
P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия. Хотя нормальные люди должны этому радоваться.
Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів.
1. Как обычно, голословное утверждение без цифр и ссылок. 2. Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной. "В західних областях" УПА воевала с Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы. С немцами воевали... так себе.
Я вже не кажу про те, що совок з ними в десна лупився до 41 року - союзники, спільні паради проводили, ресурсами ділилися і РАЗОМ розпалили другу світову війну.
А вам хоч би що, все одно совок виправдовуєте, хоча аргументів - старий затертий і засалений радянський стрибок на тему "а нацисти що, краще".
См. мой ответ prodigy, не буду повторяться. "а нацисти що, краще" - не вірний аргумент. Нацисти значно гірші. Почитайте хоча б таке простеньке:
Від звичайних українців досі інколи можна почути заяви на кшталт, «шкода, що ми програли війну німцям – жили б зараз у Європі й добробуті». Насправді в Гітлера були зовсім інші плани щодо України.
План передбачав: «Знищення або вигнання 80 – 85% поляків, 50 – 75% чехів, 50 – 60% росіян в європейській частині СРС, ще 15 – 25% підлягали депортації за Урал. Знищення 25% українців і білорусів, ще 30 – 50% українців і білорусів підлягали використання в якості робочої сили» [16, c. 37]. В Меморандумі Е. Ветцеля від 27 квітня 1942 р. «Зауваження і пропозиції по Генеральному плану «Ост» рейхсфюрера СС» були розглянуті основні положення плану «Ост». План передбачав знищення 25% українців, ще 30 – 50% українців підлягали для використання в якості робочої сили для німецьких колоністів. Також протягом 30 років нацисти планували виселити і знищити 65% західних українців, а 35% осіб, що залишалися, онімечити і поселити на землях німців з рейху та фольксдойче [16, c. 37]. Е. Ветцель вважав, що тих західних українців, яких потрібно було переселити, треба депортувати не до Сибіру, як передбачалося у плані, а до рейхскомісаріату «Україна», тому що «таке виселення українців, небажаних з расового погляду, неодмінно відверне від нас усіх українців»
Так хто з нас і що виправдовує?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 лип, 2023 03:37, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin написав:Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення.
Напад на НАТО призведе до того, що всі ці нечислені заводики, які випускають танки, літаки, човни, гармати і т.і., накриються мідним тазом. Зараз над рф не літають американські крилаті і балістичні ракети, без ядерних боєголовок, і заводики цілі. Цього фюрер реально боїться, тому, як каже Портніков, - для нас НАТО важливіше за ЄС.
Я так понял ЛАД соковый почетный пенсионер (могу ошибаться) и строчит простыни в американском Internet про Обаму с бен Ладаном, возможно через американский смартофн, при этом одним глазом посматривая американский YouTube. После 24.02.2022 именно совково/кацапские бомбы падают лично ему на голову, но ему трудно это принять/понять, вот и страдают Обамыч с Беном. И таких “людей” в Украине 30%, психиатрия тут бессильна, жаль, что страдают другие люди (без кавычек). Из Истории. Научитесь смотреть в зеркало, а не винить во всем соседа: Танки, которые вошли в Париж (июнь 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии (договор между СССР и Германией от 11.02.1940): на Запад шло – нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток – оборудование и технологи….Варшава (сентябрь 1939) – самолеты Luftwaffe – наводились из Минска… во многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР (летчики в Липецке, танкисты в Казани, хим. войска в Московской обл.). Из Современности: Кооператив "Озеро", который на слабый мозг ТВ-потребителя, примазывается ко всем достижениям СССР. Хотя во временя СССР весь кооператив (во главе с Обнуленышом) был бы расстрелян: при Сралине решением Тройки, при Бровях по ведомству ОБХСС – расхищение госсобственности. Индустриализация при Сралине была сделала американцами, с которыми расплачивались украинским зерном, из-за чего был голод в Украине. Советский “Пломбир” - был американский: рецепт, технологии, оборудование, то же самое и с “Докторской” и со сгущенкой … и со всем остальным в сЭсЭсЭрЕ.