RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4678467946804681
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:11

  ЛАД написав:
  prodigy написав:............
канал ворожий, вам зрозуміло?

Как Вы это определили?

Х. Херсон викладає майже онлайн місця прильотів. Що по суті є коригуванням. Ніякі звернення до адмінів не працюють. Їм треба хайп (монетизація каналу), заради нього вони здають що хочеш.
Недалекі місцеві (кажуть за доплату) наперегони несуть їм відео прильотів .

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.

А набуя він там потрібен?



- дорогая, я принес кота, он будет у нас жить.
- а набуя он нужен? Что он умеет?
- а ты что умеешь?
- ладно, пусть останется..
Hotab
 
Повідомлень: 9489
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:20

Кому надо куда прилетело, то знают про это моментально и без видео в сетях.
С сег. технологиями какой то бред корректировка по видео с соц.сетей.
Уже такой бред был в начале войны про светомаскировку. Народ бегал по соседям и орал зашторить окна, а теперь допоздна даже уличное горит.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6826
З нами з: 13.09.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:21

Зеленский: зерно, уничтоженное в результате российского удара по Одессе, предназначалось для Китая

«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18430
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 09:28

в начале войны над страной летала вражеская авиация…

  Игорь Алексеевич написав:Кому надо куда прилетело, то знают про это моментально и без видео в сетях.
С сег. технологиями какой то бред корректировка по видео с соц.сетей.
Уже такой бред был в начале войны про светомаскировку. Народ бегал по соседям и орал зашторить окна, а теперь допоздна даже уличное горит.

Я знаю, что вы известный на этом ресурсе эксперт по всем «бредам» , потому не стану спорить.
Hotab
 
Повідомлень: 9489
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2026 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4678467946804681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118418
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494176
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8710)
20.07.2023 08:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.