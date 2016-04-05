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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:11
ЛАД написав: prodigy написав:
............
канал ворожий, вам зрозуміло?
Как Вы это определили?
Х. Херсон викладає майже онлайн місця прильотів. Що по суті є коригуванням. Ніякі звернення до адмінів не працюють. Їм треба хайп (монетизація каналу), заради нього вони здають що хочеш.
Недалекі місцеві (кажуть за доплату) наперегони несуть їм відео прильотів .
sergey_sryvkin написав: Starikan написав:
А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.
А набуя він там потрібен?
- дорогая, я принес кота, он будет у нас жить.
- а набуя он нужен? Что он умеет?
- а ты что умеешь?
- ладно, пусть останется..
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:20
Кому надо куда прилетело, то знают про это моментально и без видео в сетях.
С сег. технологиями какой то бред корректировка по видео с соц.сетей.
Уже такой бред был в начале войны про светомаскировку. Народ бегал по соседям и орал зашторить окна, а теперь допоздна даже уличное горит.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:21
Зеленский: зерно, уничтоженное в результате российского удара по Одессе, предназначалось для Китая
«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 09:28
Игорь Алексеевич написав:
Кому надо куда прилетело, то знают про это моментально и без видео в сетях.
С сег. технологиями какой то бред
корректировка по видео с соц.сетей.
Уже такой бред
был в начале войны про светомаскировку. Народ бегал по соседям и орал зашторить окна, а теперь допоздна даже уличное горит.
Я знаю, что вы известный на этом ресурсе эксперт по всем «бредам» , потому не стану спорить.
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