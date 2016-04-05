Додано: Чет 20 лип, 2023 09:51

ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: І в тому теж.

sergey_sryvkin підтверджує.



P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия.

Хотя нормальные люди должны этому радоваться. Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів. Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів.

1. Как обычно, голословное утверждение без цифр и ссылок.

2. Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной.

"В західних областях" УПА воевала с Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы. С немцами воевали... так себе.

1. Как обычно, голословное утверждение без цифр и ссылок.2. Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной."В західних областях" УПАс Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы. С немцами воевали... так себе.

ЛАД написав: См. мой ответ prodigy, не буду повторяться.

"а нацисти що, краще" - не вірний аргумент. Нацисти значно гірші.

Я звісно можу знайти й цифри й посилання, але не написати з пам'яті. Можна подумати, ви хоч щось наводите, що зараз вимагаєте посилань.Ні, я не порівнюю 2-3 роки окупації з 70 роками радянської влади. В західних областях України достатньо порівняти аналогічні періоди. Радянська влада влаштовувала масові вбивства як безпосередньо перед окупацією німцями - так звані "розгрузки тюрем", так і після, влаштувавши справжній терор, розстріли і катування місцевого населення.А якщо говорити за довші періоди, то організацію таборів німці взагалі перейняли в радянського союзу, масштаби знищення населення радянського союзу в системі ІТЛ, ГУЛАГу - порівняні з злочинами нацистів, тільки "економічно ефективніші" - бо ще вичавлювали продукт рабської праці, висока смертність була скоріш похідною, а не безпосередньою метою.Ви ото взяли двох маніяків, і пишете, що один таки кращий, а другий - більш збочений. Водночас забуввєте, що радянський союз СТВОРЮВАВСЯ на базі ідей світового панування і перетворення всього світу в соціалістичний концтабір. Ідеї червоного терору, на яких він постав, нічим не кращі за всі криваві плани нацистів. Ідеологія нацистів ніякого відторгнення в радянському союзі на початку війни не викликала, вони були союзники, пропаганда працювала спільно. Перевзувся радянський союз тільки коли "щось пішло не так". По ФАКТУ радянський союз знищив МІЛЬЙОНИ людей, як і нацисти. В загальній кількості, мабуть, навіть більше. І несе таку саму відповідальність за розпалення Другої Світової Війни."Як би було б, якщо" все одно ніхто не знає, і, скоріш за все, ніколи не дізнається. Закатованим і вбитим радянською владою, в тому числі й після закінчення 2СВ,від того не легше.