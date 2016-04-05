Зеленский: зерно, уничтоженное в результате российского удара по Одессе, предназначалось для Китая
«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.
Игорь Алексеевич написав:Кому надо куда прилетело, то знают про это моментально и без видео в сетях. С сег. технологиями какой то бред корректировка по видео с соц.сетей. Уже такой бред был в начале войны про светомаскировку. Народ бегал по соседям и орал зашторить окна, а теперь допоздна даже уличное горит.
Я знаю, что вы известный на этом ресурсе эксперт по всем «бредам» , потому не стану спорить.
Політолог Куса каже, що президент ПАР був за приїзд фюрера, але просив не приїжджати, бо прозахідна опозиція була проти, і приїзд фюрера міг викликати політичну кризу і навіть перемогу опозиції на наступних виборах. Мабуть, цей аргумент міг повпливати на рішення фюрера, але наскільки сильно, хз... Крім того, опозиція подала в верховний суд з запитом на обов'язковий арешт фюрера, і зараз виплили документи, що онлайн участь фюрера була погоджена ще під час візита африкансткої делегації. Виходить, що фюрер просто піарився
Востаннє редагувалось lapay в Чет 20 лип, 2023 10:02, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:І в тому теж. sergey_sryvkin підтверджує.
P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия. Хотя нормальные люди должны этому радоваться.
Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів.
1. Как обычно, голословное утверждение без цифр и ссылок. 2. Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной. "В західних областях" УПА воевала с Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы. С немцами воевали... так себе.
Я звісно можу знайти й цифри й посилання, але не написати з пам'яті. Можна подумати, ви хоч щось наводите, що зараз вимагаєте посилань. Ні, я не порівнюю 2-3 роки окупації з 70 роками радянської влади. В західних областях України достатньо порівняти аналогічні періоди. Радянська влада влаштовувала масові вбивства як безпосередньо перед окупацією німцями - так звані "розгрузки тюрем", так і після, влаштувавши справжній терор, розстріли і катування місцевого населення. А якщо говорити за довші періоди, то організацію таборів німці взагалі перейняли в радянського союзу, масштаби знищення населення радянського союзу в системі ІТЛ, ГУЛАГу - порівняні з злочинами нацистів, тільки "економічно ефективніші" - бо ще вичавлювали продукт рабської праці, висока смертність була скоріш похідною, а не безпосередньою метою.
ЛАД написав:См. мой ответ prodigy, не буду повторяться. "а нацисти що, краще" - не вірний аргумент. Нацисти значно гірші.
Ви ото взяли двох маніяків, і пишете, що один таки кращий, а другий - більш збочений. Водночас забуввєте, що радянський союз СТВОРЮВАВСЯ на базі ідей світового панування і перетворення всього світу в соціалістичний концтабір. Ідеї червоного терору, на яких він постав, нічим не кращі за всі криваві плани нацистів. Ідеологія нацистів ніякого відторгнення в радянському союзі на початку війни не викликала, вони були союзники, пропаганда працювала спільно. Перевзувся радянський союз тільки коли "щось пішло не так". По ФАКТУ радянський союз знищив МІЛЬЙОНИ людей, як і нацисти. В загальній кількості, мабуть, навіть більше. І несе таку саму відповідальність за розпалення Другої Світової Війни. "Як би було б, якщо" все одно ніхто не знає, і, скоріш за все, ніколи не дізнається. Закатованим і вбитим радянською владою, в тому числі й після закінчення 2СВ,від того не легше.
prodigy написав:ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали СРСР навіть почали показувати французьке, італійське кіно,
Еще при сталине И американские, и (о ужас!) немецкие. А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.
Висоцький був самородок, талант величезний але по поглядам на життя вин був мажорний совок-його цілком влаштовував стан речей: коли він завдяки своїм зв'язкам мав регулярний доступ до "заграницы", звідти він привозив багато дефіцитного ("венілові діски", авто, модні шмотки)-щось з цього він безкорисно дарував своїм "друзям", щось продавав як звичайний барига (це робили майже всі хто був за кордоном: дипломати, моряки, спортсмени, актори кіно, музиканти) і як тільки хтось ставив йому перешкоди-тут виникали самі потужні пісні "Охота на волков". Ще до війни критики прийшли до висновку, що розпад срср і відкриття кордонів(і в рф в тому числі), і саме те, що в 2000х зник дефіцит і він не мав той "поваги" від "друзів"(більшість з яких після смерті звернулись з вимогою сплатити борги музиканта)...якщо він дожив би до наші днів , то був би другим розенбаумом (але не факт). в молодості були кумири(Цой, Тальков, ДДТ, Машина времені, Наутилус, потім Би2, Сплін), сьогодні це цікавить ніщо
Высоцкий В.С. – отец – еврей (род из Украины: в Киеве его дедушка Вольф Шлиомович Высоцкий). Женщина, которая его воспитала – армянка (поэтому сам Высоцкий крестился в армянской церкви), Первая жена – еврейка Изя Жукова. Вторая жена - еврейка Люда Абрамова (соответственно от ее два сына Аркадий и Никита – евреи). Третья жена – француженка Мария Влади (из-за этого факта папаня писал доносы в КГБ на сына). Все в школе изучали предмет ”руССкая литература” – 98% писателей/поэтов/композиторов – имеют не руССкое происхождение; либо были сгноены государством; либо из Мордора сбежали в эмиграцию - а могли ведь копать и копать Беломор-канал..... За редким исключение (2 – 3 человек). Один - деревенский парень из рязанской губернии от ”счастливой” жизни в 30 лет в петлю слазил в ”Англетере”, стихи которого в совковой школе запрещали. Другой – Граф, который от церкви был отлучен (Поп-Гундяй духовные скрепы не работают), если прочитает его высказывания о руССкий народ, власти – это же 5 колонна, агент ГосДепа.
prodigy написав:ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали СРСР навіть почали показувати французьке, італійське кіно, побудували завод Пепсі, ще почали випускати жуйку(за яку виключали з комсомолу на початку 70х) чекісти вимили руки(і ноги, то що були по коліна в крові) від крові і почали викладати в інститутах, або писати книжки (Судоплатов) тобто, щось було таке було в Чилі при пізньому Піночеті (коли він був майже демократ)
ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.
чому ви дивуєтесь репресіям, навіть творець конституції Бухарін вважав, що репресії конче необхідні, тільки чомусь його улюблений сталін застосував це на нього (більшість осуджених по 58й вважали, що сталін робить все правильно, але є "перегибы на местах"(після цієї статті сталіна почали зачистку тих, хто дуже завзято виконував накази), в 80х самі репресовані в більшості "гордились" тим що були репресовані, по різним причинам
prodigy написав:............ канал ворожий, вам зрозуміло?
Как Вы это определили?
вчора Братчук повідомив
де речі вже вчора зявилось відео- де чоловік просить пробачення за, те що виклав відео прильоту в Одесі (Братчук кожного разу напоминайте-будьте слухняні, не знімайте прильоти або те, як працює ППО), до речі у мене вчора було достатньо можливостей знімати, але не хочу мати ци відео (навіть для себе на здогадку, тому що навіщо зайвий раз відчувати стрес, це як дивитись на загиблих (тим більше близьких людей) достатньо того що майже кожного дня читаю повідомлення про те, де будуть відспівувати героя з мого міста(є і знайомі люди), останній місяць -майже всі з під Бахмута https://t.me/our_odessa/50443?single
кому цікаво новини з Одеси, можете побачити все на українському каналі Новости Одесса
Одеса та Миколаїв. Окупанти знову вдарили по півдню України, під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки і торгові мережі, — Повітряні сили
Армія рф випустила 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе:
🔺7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим); 🔺4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 🔺3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 🔺5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим); 🔺19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).