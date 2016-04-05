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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:29
Andrey2512 написав: Starikan написав:
А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.
А на Высоцкого, что, санкции наложили?)
А какой памятник надо снести в Одессе, чтоб её перестали бомбить?
таке безглузде питання може бути тільки від ватного мозку
їде війна і Одеса -це потужний транспортний хаб з інфраструктурою
мета ворога нищити економічний потенціал країни-тому й руйнують об'єкти інфраструктури (але цим наражають на небезпеку і цивільних)
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:38
vitaliiangel написав:
Зеленский: зерно, уничтоженное в результате российского удара по Одессе, предназначалось для Китая
«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.
60тісяч тон- це на один середній балкер, але справа навіть не в тому,
ще залишилось десятки млн. тон збіжжя врожаю 2023 і що з ним робити якщо існує проблема з експортом з морських портів
Сполучені Штати не готові оголосити про будь-які заходи підтримки суден, що прямують до українських портів після того, як Міністерство оборони РФ оголосило, що буде вважати ці судна як такі, що перевозять військові вантажі. Це сталося на тлі зриву зернової угоди Росією.
Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Так, у відповідь на запитання журналістів про те, чи розглядають Штати можливість надання допомоги в русі суден в українські порти, вона відповіла, що їй "нема чого сказати про те, що стосується морської частини".
Водночас вона наголосила, що США продовжать допомагати Україні в питаннях постачання зерна на світові ринки. Прес-секретар Білого дому також згадала про виділення коштів на підтримку українських фермерів.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:48
ЛАД написав:
Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной.
"В західних областях" УПА воевала с Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы.
Якраз порівнюючи 3 на 3 роки в Західній Україні срср(39-41+44-45)/рейх(41-44) то срср вирвався вперед по вбитих/виселених. Відповідно і ОУН-УПА не були ініціаторами, а діяли у відповідь.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 10:54
prodigy написав:
60тісяч тон- це на один середній балкер, але справа навіть не в тому,
ще залишилось десятки млн. тон збіжжя врожаю 2023 і що з ним робити якщо існує проблема з експортом з морських портів
Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі? Якщо наше зерно насправді таке важливе, як заявляє Зе та Гутіереш, то влада України вмиває руки і чекає, коли нестача їдла стане проблемою африканських колоній Китаю. А то зараз країна у вогні а наші вивертаються навиворіт щоб начебто запобігти світовій продовольчій кризі. Тож нехай криза прийде та може почнуть включатися нейтральні країни та "невсетакоднозначні".
Фермерам нашим ппц тепер - зерно нового врожаю купувати не або будуть, або за копійки, зберігати такі обсяги нема де, або не рентабельно при ціні, що тепер буде встановлена. Мабуть частина залишиться на полях, як у минулому році.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 11:04
whois2010 написав: prodigy написав:
60тісяч тон- це на один середній балкер, але справа навіть не в тому,
ще залишилось десятки млн. тон збіжжя врожаю 2023 і що з ним робити якщо існує проблема з експортом з морських портів
Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі? Якщо наше зерно насправді таке важливе, як заявляє Зе та Гутіереш, то влада України вмиває руки і чекає, коли нестача їдла стане проблемою африканських колоній Китаю. А то зараз країна у вогні а наші вивертаються навиворіт щоб начебто запобігти світовій продовольчій кризі. Тож нехай криза прийде та може почнуть включатися нейтральні країни та "невсетакоднозначні".
Фермерам нашим ппц тепер - зерно нового врожаю купувати не або будуть, або за копійки, зберігати такі обсяги нема де, або не рентабельно при ціні, що тепер буде встановлена. Мабуть частина залишиться на полях, як у минулому році.
це казки віденського лісу, як і глобальне потепління, страшна короноя, і вуглецевий слід... з тої історії "у вас нічого не буде і житимете щасливо"
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