Додано: Чет 20 лип, 2023 11:22

нещодавно мені розповіли один епізод з життя українських моряків в мультинаціональному екіпажі в якому працюють офіцери 8, рейтинг 12 (100% філіппінці) +2 кадети з Одесиофіцери -це 2 українці, 2 мешканці окупованого Криму і 4 болгар (капітан і стармех серед них) . З початком війни болгари (моряки) не проявили емпатії до українців, ніколи не виказували співчуття з приводу обстрілів (всі родини українським моряків знаходяться в Одесі і області) і взагалі мають заздрість до українців , тому що у 2005 вони здуру перейшли на ЗП в евро в коли евро значно впал -вони втратили до 25-35%.Болгари (з тих кому за 40) дуже добре спілкуються і розуміють російську мову (і не зважаючи на те, що офіційна мова компанії англійська, спілкувались вони проміж себе російською (так саме я робив у 2013, коли крім мене всі офіцери були поляки, які спілкувались теж російською, тому що 3й офіцер не знав англійської))коли українці домовились проміж собою і перейшли на українську мову (2 офіцера і 2 кадета) -то, болгари перестали розуміти що вони говорять проміж собою (умовно 10-15% слів не більше), тобто наша мова виявилась гарною зброєю з конкурентами (не ворогами, але і не друзями)стосовно кримчан: з ними після лютого 2022р почали виникати періодичні конфлікти, останній був в червні, ще рік тому-українці почали розпечатувати звід від ГШ МО ЗСУ про щоденні втрати росіян і вішати на дошку об'явкримчанін (механик) не витримав і почав зривати ці звіти (до речі філіппінці жваво цікавились цими цифрами, але підтримки українцям відкрито не висловлювали), кадет ледве не встряв в бійку з ним і потім українці почали робити йому "ігнор", тоді він пішов з претензіями до капітана який його послав, і кримчанин написав у компанію, що українці знущаються над ним (примушують спілкуватись українською, слухати українські пісні і решту маячні)-в компанію провели розслідування і ...кримчанина відправили до дому(на цей час сплив термін його контракту)кримчанин (з Севастополя) часто казав нашим , що в Криму на українців ніхто не чекає, на що йому відповіли-чемодан, Ростов і до побачення.