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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4680468146824683>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:29

  Andrey2512 написав:
  Starikan написав:А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.

А на Высоцкого, что, санкции наложили?)

А какой памятник надо снести в Одессе, чтоб её перестали бомбить?


таке безглузде питання може бути тільки від ватного мозку
їде війна і Одеса -це потужний транспортний хаб з інфраструктурою

мета ворога нищити економічний потенціал країни-тому й руйнують об'єкти інфраструктури (але цим наражають на небезпеку і цивільних)
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:38

  vitaliiangel написав:
Зеленский: зерно, уничтоженное в результате российского удара по Одессе, предназначалось для Китая

«В портовом терминале, который пострадал этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Он добавил, что российский удар в ночь на 19 июля — «это едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе». По словам Зеленского, цель удара — не только Украина, так как в атакованных портах хранится около миллиона тонн продовольствия, предназначенных для отправки в страны Африки и Азии.


60тісяч тон- це на один середній балкер, але справа навіть не в тому,
ще залишилось десятки млн. тон збіжжя врожаю 2023 і що з ним робити якщо існує проблема з експортом з морських портів

Сполучені Штати не готові оголосити про будь-які заходи підтримки суден, що прямують до українських портів після того, як Міністерство оборони РФ оголосило, що буде вважати ці судна як такі, що перевозять військові вантажі. Це сталося на тлі зриву зернової угоди Росією.

Таку заяву зробила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Так, у відповідь на запитання журналістів про те, чи розглядають Штати можливість надання допомоги в русі суден в українські порти, вона відповіла, що їй "нема чого сказати про те, що стосується морської частини".

Водночас вона наголосила, що США продовжать допомагати Україні в питаннях постачання зерна на світові ринки. Прес-секретар Білого дому також згадала про виділення коштів на підтримку українських фермерів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной.
"В західних областях" УПА воевала с Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы.

Якраз порівнюючи 3 на 3 роки в Західній Україні срср(39-41+44-45)/рейх(41-44) то срср вирвався вперед по вбитих/виселених. Відповідно і ОУН-УПА не були ініціаторами, а діяли у відповідь.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 10:54

  prodigy написав:
60тісяч тон- це на один середній балкер, але справа навіть не в тому,
ще залишилось десятки млн. тон збіжжя врожаю 2023 і що з ним робити якщо існує проблема з експортом з морських портів


Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі? Якщо наше зерно насправді таке важливе, як заявляє Зе та Гутіереш, то влада України вмиває руки і чекає, коли нестача їдла стане проблемою африканських колоній Китаю. А то зараз країна у вогні а наші вивертаються навиворіт щоб начебто запобігти світовій продовольчій кризі. Тож нехай криза прийде та може почнуть включатися нейтральні країни та "невсетакоднозначні".
Фермерам нашим ппц тепер - зерно нового врожаю купувати не або будуть, або за копійки, зберігати такі обсяги нема де, або не рентабельно при ціні, що тепер буде встановлена. Мабуть частина залишиться на полях, як у минулому році.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі?

Обоі'язково треба - симетрично оголосити, що всі суда, які заходять в російські порти і портова інфраструктура, є законними воєнними цілями, і потопити парочку. Нехай пруть своє зерно з Кубані в Мурманськ. Нам втрачати вже нічого.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:20

  lapay написав:
  whois2010 написав:Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі?

Обоі'язково треба - симетрично оголосити, що всі суда, які заходять в російські порти і портова інфраструктура, є законними воєнними цілями, і потопити парочку. Нехай пруть своє зерно з Кубані в Мурманськ. Нам втрачати вже нічого.

От тільки ці суда будуть під панамським прапором з власником на Кіпрі. А Україна, потопивши іноземне не військове судно, перетвориться на кого?
Нашим хоч би флот з калібрами обнулити у московитів...
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:21

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Сравниваете 70 (или 40 лет на западе) советской власти с 2-3 годами немецкой оккупации. Я бы посмотрел на результаты в случае победы Германии и нескольких лет власти Германии над Украиной.
"В західних областях" УПА воевала с Советской Армией до середины 50-х. Соответственно, жертвы.

Якраз порівнюючи 3 на 3 роки в Західній Україні срср(39-41+44-45)/рейх(41-44) то срср вирвався вперед по вбитих/виселених. Відповідно і ОУН-УПА не були ініціаторами, а діяли у відповідь.

1. Цифры можно?
Я когда-то приводил по уничтоженным в тюрьме при отступлении Красной Армии, заново искать не буду. Всё равно удалят.
Уничтоженных евреев считать не будем? "Это же не украинцы"?
Ну и, само собой, погромов тоже не было. "Это советские фальсификации".
По выселенным.
Во-первых, выселять немцам было некуда. Во-вторых, допускаю, что на работы в Германию больше набирали не с запада, а с центра-востока Украины - больше людей, легче набрать и выполнить план.
2. Возможно, сравнение 3 на 3 не совсем корректно. Разные ситуации.
3. Возьмётесь утверждать, что УПА не собирался бороться с Союзом за независимость Украины? :shock:
Только "діяли у відповідь"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:22

наша мова-це наша зброя

нещодавно мені розповіли один епізод з життя українських моряків в мультинаціональному екіпажі в якому працюють офіцери 8, рейтинг 12 (100% філіппінці) +2 кадети з Одеси

офіцери -це 2 українці, 2 мешканці окупованого Криму і 4 болгар (капітан і стармех серед них) . З початком війни болгари (моряки) не проявили емпатії до українців, ніколи не виказували співчуття з приводу обстрілів (всі родини українським моряків знаходяться в Одесі і області) і взагалі мають заздрість до українців , тому що у 2005 вони здуру перейшли на ЗП в евро в коли евро значно впал -вони втратили до 25-35%.

Болгари (з тих кому за 40) дуже добре спілкуються і розуміють російську мову (і не зважаючи на те, що офіційна мова компанії англійська, спілкувались вони проміж себе російською (так саме я робив у 2013, коли крім мене всі офіцери були поляки, які спілкувались теж російською, тому що 3й офіцер не знав англійської))

коли українці домовились проміж собою і перейшли на українську мову (2 офіцера і 2 кадета) -то, болгари перестали розуміти що вони говорять проміж собою (умовно 10-15% слів не більше), тобто наша мова виявилась гарною зброєю з конкурентами (не ворогами, але і не друзями)

стосовно кримчан: з ними після лютого 2022р почали виникати періодичні конфлікти, останній був в червні, ще рік тому-українці почали розпечатувати звід від ГШ МО ЗСУ про щоденні втрати росіян і вішати на дошку об'яв
https://armyinform.com.ua/2023/07/20/vt ... yach-osib/

кримчанін (механик) не витримав і почав зривати ці звіти (до речі філіппінці жваво цікавились цими цифрами, але підтримки українцям відкрито не висловлювали), кадет ледве не встряв в бійку з ним і потім українці почали робити йому "ігнор", тоді він пішов з претензіями до капітана який його послав, і кримчанин написав у компанію, що українці знущаються над ним (примушують спілкуватись українською, слухати українські пісні і решту маячні)-в компанію провели розслідування і ...кримчанина відправили до дому(на цей час сплив термін його контракту)
кримчанин (з Севастополя) часто казав нашим , що в Криму на українців ніхто не чекає, на що йому відповіли-чемодан, Ростов і до побачення.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"запобігти світовій продовольчій кризі"
пару днів назад десь читав (зараз не згадаю, може, бізнес-цензор, швидко не можу знайти), що росія успішно "заміщає" нас на всіх зернових ринках, перехоплює контракти і т.д. і т.п. обсяги продажів рос. зерна рекордні і очікуються ще вищими у 23 році.
тобто вона задовільняє весь попит на наше зерно
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 11:28

  whois2010 написав:
  prodigy написав:
60тісяч тон- це на один середній балкер, але справа навіть не в тому,
ще залишилось десятки млн. тон збіжжя врожаю 2023 і що з ним робити якщо існує проблема з експортом з морських портів


Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі? Якщо наше зерно насправді таке важливе, як заявляє Зе та Гутіереш, то влада України вмиває руки і чекає, коли нестача їдла стане проблемою африканських колоній Китаю. А то зараз країна у вогні а наші вивертаються навиворіт щоб начебто запобігти світовій продовольчій кризі. Тож нехай криза прийде та може почнуть включатися нейтральні країни та "невсетакоднозначні".
Фермерам нашим ппц тепер - зерно нового врожаю купувати не або будуть, або за копійки, зберігати такі обсяги нема де, або не рентабельно при ціні, що тепер буде встановлена. Мабуть частина залишиться на полях, як у минулому році.


незважаючи на війну, процвітає великий теневий бізнес, з млнми прибутками
https://forbes.ua/ru/news/u-polshchi-ro ... 2023-13538

https://suspilne.media/470405-do-mahina ... okuratura/
prodigy
 
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