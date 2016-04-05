prodigy написав:............ канал ворожий, вам зрозуміло?
Как Вы это определили?
Х. Херсон викладає майже онлайн місця прильотів. Що по суті є коригуванням. Ніякі звернення до адмінів не працюють. Їм треба хайп (монетизація каналу), заради нього вони здають що хочеш. Недалекі місцеві (кажуть за доплату) наперегони несуть їм відео прильотів .
prodigy писал чуть ли не обо всех каналах типа "х. ...". Не буду обсуждать роль видео на тг-каналах в "коригуванні обстрілів" (сильно сомневаюсь), но в Харькове, например, давно ничего не выкладывают.
sergey_sryvkin написав:
Starikan написав:А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.
А набуя він там потрібен?
- дорогая, я принес кота, он будет у нас жить. - а набуя он нужен? Что он умеет? - а ты что умеешь? - ладно, пусть останется..
Лише у період 1939-1941 років, за даними науковців, жертвами комуністичного терору став кожен десятий мешканець у Галичині. Найбільш масова депортація українців тривала у 1939-1941, 1944-1953 роках. За участь і підтримку ОУН та УПА засудили близько 90 тисяч мешканців областей Західної України, а понад 200 тисяч депортували, загалом репресовано було тоді понад півмільйона українців, таку статистику називають в Інституті Національної пам’яті. https://www.radiosvoboda.org/a/29950491.html
Зверніть увагу не цілих дав роки 39-41 - кожен десятий зазнав репресій. В мене діда з червоної армії сумарно ще 14 років в табори, реабілітований, але жодних компенсацій, другий дід за пару місяців загинув після радянської мобілізації. Ще 2 прадіди репресовані і пізніше реабілітовані ще за срср. Сестру діда вивезли на роботи в Австрію, то потім вона після декількох років роботи там, ще понад 20 років отримувала компенсаційні виплати, будучи громадянкою Польщі.
Що відомо про припинення імпорту українського зерна Після повномасштабного вторгнення Росії українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, один із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію.
Протягом 2022-го Польща та Румунія спільно сприяли експорту зернових з України. Додаткова пропозиція зерна на їхніх ринках спричинила тиск на фермерів, оскільки вплинула на ціни та можливості зберігання зернових. У двох країнах відбувалися місцеві протести проти урядів.
За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.
28 березня стало відомо, що Румунія і Польща ведуть переговори з Європейською комісією щодо механізмів відстеження експорту українського зерна, щоб гарантувати, що місцеві фермери не постраждають від потоку дешевого імпорту.
30 березня польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що в уряді Польщі планують розробити правила, які дозволять обмежити ввезення українського збіжжя до країни, бо "це зерно сьогодні дестабілізує наш ринок". У Єврокомісії заявили, що віддані подальшій підтримці України, однак імпорт українського збіжжя чинить тиск на сусідні країни, які фактично "завалені" українським зерном.
Під час візиту до Польщі 5 квітня Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі обговорили ввезення українського зерна до ЄС через Польщу, на який скаржилися місцеві фермери. За словами Зеленського, вони знайшли вихід. Водночас президент не уточнив, про який саме вихід ідеться.
9 квітня заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Януш Ковальський заявив, що Польща зупиняє імпорт українського збіжжя щонайменше до липня цього року, повідомив заступник міністра сільського господарства країни Януш Ковальський.
16 квітня уряд Угорщини також ухвалив рішення тимчасово заборонити імпорт агропродукції з України задля захисту інтересів місцевих виробників.
17 квітня уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона на імпорт почне діяти з 19 квітня. Транзит продуктів українського виробництва через Словаччину й надалі буде можливий.
Водночас Польща розблокувала транзит через територію країни українських зернових культур до портів в Європу. Він запрацював у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня. 23 квітня Єврокомісія не змогла погодити позиції щодо імпорту української аграрної продукції із Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією.
З 1 травня Туреччина запроваджує мито 130% на імпорт пшениці та ячменю, зокрема і з України.
whois2010 написав:От тільки ці суда будуть під панамським прапором з власником на Кіпрі. А Україна, потопивши іноземне не військове судно, перетвориться на кого? Нашим хоч би флот з калібрами обнулити у московитів...
І багато подали таких позовів проти рф за підбиті і потоплені судна? Якщо вже хочеться законності, то Крим це Україна, ми оголошуємо навчання, закриваємо прохід Керчен.ською протокою, нарізаємо зони навчань, щоб доводилось рухатись зігзагами. Все так, як робила Раша в 2022. Торгове судно немає озброєння, його потопити набагато легше. А то, на словах, всі такі сміливі - самі зернову угоду продовжемо, самі зайдемо в Крим, а як до справи, то нульовий вихлоп. Логіка війни вимагає морської блокади з обох сторін. Прийшов наш час.
whois2010 написав:От тільки ці суда будуть під панамським прапором з власником на Кіпрі. А Україна, потопивши іноземне не військове судно, перетвориться на кого? Нашим хоч би флот з калібрами обнулити у московитів...
І багато подали таких позовів проти рф за підбиті і потоплені судна? Якщо вже хочеться законності, то Крим це Україна, ми оголошуємо навчання, закриваємо прохід Керчен.ською протокою, нарізаємо зони навчань, щоб доводилось рухатись зігзагами. Все так, як робила Раша в 2022. Торгове судно немає озброєння, його потопити набагато легше. А то, на словах, всі такі сміливі - самі зернову угоду продовжемо, самі зайдемо в Крим, а як до справи, то нульовий вихлоп. Логіка війни вимагає морської блокади з обох сторін. Прийшов наш час.
andrijk777 написав:США дасть багато зброї якщо Україна вступить в НАТО! - це те що я сказав і нічого більше. При чому тут демократи чи республіканці? При чому тут Трамп чи Байден?
США и так дает нам оружие, не так ли? Что мешает США давать нам сейчас больше, причем тут вступление Украины в НАТО, о котором решение также принимает США?
Что мешает США давать нам сейчас больше? - над цим питання б'ються усі без виключення експерти/блогери. Версій багато і вони різні. Я не маю однозначної відповіді на це питання. "Кажуть" що мішає особисто Байден.
А ви самі не бачите різниці між "Україна в НАТО" і "Україна не в НАТО"? Я не збираюсь пояснювати вам елементарних речей.
Faceless написав:....... Я звісно можу знайти й цифри й посилання, але не написати з пам'яті. Можна подумати, ви хоч щось наводите, що зараз вимагаєте посилань.
Что-то привожу. Хотя бы ссылки, которые Вы не процитировали.
організацію таборів німці взагалі перейняли в радянського союзу, масштаби знищення населення радянського союзу в системі ІТЛ, ГУЛАГу - порівняні з злочинами нацистів, тільки "економічно ефективніші" - бо ще вичавлювали продукт рабської праці, висока смертність була скоріш похідною, а не безпосередньою метою.
В удалённом ответе prodigy я писал, что концлагеря были изобретением англичан на несколько десятилетий раньше.
ЛАД написав:
См. мой ответ prodigy, не буду повторяться. "а нацисти що, краще" - не вірний аргумент. Нацисти значно гірші.
Ви ото взяли двох маніяків, і пишете, що один таки кращий, а другий - більш збочений. Водночас забуввєте, що радянський союз СТВОРЮВАВСЯ на базі ідей світового панування і перетворення всього світу в соціалістичний концтабір.
Идея мирового коммунизма не то же самое, что "ідея світового панування". А вот у нацистов была именно "ідея світового панування".
Уже как-то писал - легко спорить, когда оппоненту затыкают рот. Развлекайтесь дальше сами.
whois2010 написав:Я от думаю, а чи взагалі потрібно з цим щось робити український владі?
Обоі'язково треба - симетрично оголосити, що всі суда, які заходять в російські порти і портова інфраструктура, є законними воєнними цілями, і потопити парочку. Нехай пруть своє зерно з Кубані в Мурманськ. Нам втрачати вже нічого.
От тільки ці суда будуть під панамським прапором з власником на Кіпрі. А Україна, потопивши іноземне не військове судно, перетвориться на кого? Нашим хоч би флот з калібрами обнулити у московитів...
Скажемо "ой, ми помилились, думали це судно РФ". Після такого ніякі Кіпри плавати до РФ не будуть. Дуже бісить ця несиметрична війна, коли вони роблять все що захочуть, а у нас купа обмежень. *потопити цивільне судно в рази легше ніж "флот з калібрами"