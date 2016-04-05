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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4682468346844685
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Марксизм не предусматривал "знищення людей на підставі їх належності до певної спільноти". "Уничтожение классов" не тождественно "уничтожению людей"

Якраз все зводилося до знищення людей, безпосередньо чи через наслідки дискримінації і ув'язнення в нелюдських умовах. В усіх спробах реалізації "соціялізму" чи "комунізму".
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Лишить капиталиста собственности ("забрать завод" в госсобственность) не значит убить его. Такое происходило и в развитых капстранах.
Идеи нацизма подразумевали именно уничтожению людей.

"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.
До речі, ви українець чи росіянин? Якщо українець, то як так сталося, що ви російськомовний?

Вы ставили вопрос об идее, а "не про факти, які можна пояснити особистостями і помилками". Я и ответил об идее. Практика СССР сильно отличалась. О причинах писать не буду. Уже писал - надоело писать ради удаления.
Последний вопрос сильно удивляет.
Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.
Как-то бывал во Львове, начинал говорить по-украински, на меня удивлённо смотрели и отвечали по-русски.
До войны. Сейчас ситуация возможно меняется. Не берусь судить.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы ставили вопрос об идее, а "не про факти, які можна пояснити особистостями і помилками".

Кілька цитат:
Безрезультатная резня после июньских и октябрьских дней, бесконечные жертвоприношения после февраля и марта, — уж один этот каннибализм контрреволюции убедит народы в том, что существует лишь одно средство сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм. - К. Маркс.

Мне уже случилось указывать в большевистской печати, что правильным доводом против смертной казни можно признать только применение ее к массам трудящихся со стороны эксплуататоров в интере­сах охраны эксплуатации. Без смертной казни по отношению к эксплуататорам (т. е. помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни на есть революционное правительство. - В. Ленин.

  ЛАД написав:Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.

А можете уточнити, коли і з яких причин Харків став російськомовним?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:18

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Лишить капиталиста собственности ("забрать завод" в госсобственность) не значит убить его. Такое происходило и в развитых капстранах.
Идеи нацизма подразумевали именно уничтожению людей.

"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.
До речі, ви українець чи росіянин? Якщо українець, то як так сталося, що ви російськомовний?

до речі, а що там Австро-Угорщина, як там було з українцями в її концтаборах? Не чули?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А не простіше оголосити нарешті "стан війни"?
Адже у разі оголошення війни ООН буде змушена одну зі сторін визнати державою, яка її розв'язала. З такою країною члени ООН зобов'язані розірвати всі дипломатичні відносини. Напевно це стосіється і торгівлі?

Ось, нарешті. А все те, що зараз - це намагання допомогти "комусь" "сохранить лицо" або узгоджені дії або зрада або... або...
Hennady
 
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