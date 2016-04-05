Додано: Чет 20 лип, 2023 14:36

sashaqbl написав: .........

"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.

.... ........."Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.....

Обратите внимание. Здесь многие ярые противники "совка" очень часто призывают "расстрелять без суда" только по публикации какого-то СМИ или даже просто блогера.В условиях войны такие чувства можно понять.Ну так с 18 по 45 положение было значительно хуже.Да и после 45-го...Здесь часто обсуждают гарантии безопасности для Украины после войны.А какие "гарантии безопасности" были у Союза? И от кого их можно было просить?Страны Варшавского Договора фактически играли роль "отодвинутой границы", чтобы война хотя бы не началась на своей территории.