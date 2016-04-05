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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 лип, 2023 13:55
ЛАД написав:
Марксизм не предусматривал "знищення людей на підставі їх належності до певної спільноти". "Уничтожение классов" не тождественно "уничтожению людей"
Якраз все зводилося до знищення людей, безпосередньо чи через наслідки дискримінації і ув'язнення в нелюдських умовах. В усіх спробах реалізації "соціялізму" чи "комунізму".
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Додано: Чет 20 лип, 2023 13:57
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Лишить капиталиста собственности ("забрать завод" в госсобственность) не значит убить его. Такое происходило и в развитых капстранах.
Идеи нацизма подразумевали именно уничтожению людей.
"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.
До речі, ви українець чи росіянин? Якщо українець, то як так сталося, що ви російськомовний?
Вы ставили вопрос об идее, а "не про факти, які можна пояснити особистостями і помилками". Я и ответил об идее
. Практика СССР сильно отличалась. О причинах писать не буду. Уже писал - надоело писать ради удаления.
Последний вопрос сильно удивляет.
Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.
Как-то бывал во Львове, начинал говорить по-украински, на меня удивлённо смотрели и отвечали по-русски.
До войны. Сейчас ситуация возможно меняется. Не берусь судить.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:16
ЛАД написав:
Вы ставили вопрос об идее, а "не про факти, які можна пояснити особистостями і помилками".
Кілька цитат:
Безрезультатная резня после июньских и октябрьских дней, бесконечные жертвоприношения после февраля и марта, — уж один этот каннибализм контрреволюции убедит народы в том, что существует лишь одно средство сократить, упростить и концентрировать кровожадную агонию старого общества и кровавые муки родов нового общества, только одно средство — революционный терроризм. - К. Маркс.
Мне уже случилось указывать в большевистской печати, что правильным доводом против смертной казни можно признать только применение ее к массам трудящихся со стороны эксплуататоров в интересах охраны эксплуатации. Без смертной казни по отношению к эксплуататорам (т. е. помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни на есть революционное правительство. - В. Ленин.
ЛАД написав:
Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.
А можете уточнити, коли і з яких причин Харків став російськомовним?
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sashaqbl
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:18
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Лишить капиталиста собственности ("забрать завод" в госсобственность) не значит убить его. Такое происходило и в развитых капстранах.
Идеи нацизма подразумевали именно уничтожению людей.
"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.
До речі, ви українець чи росіянин? Якщо українець, то як так сталося, що ви російськомовний?
до речі, а що там Австро-Угорщина, як там було з українцями в її концтаборах? Не чули?
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:18
Schmit написав:
А не простіше оголосити нарешті "стан війни"?
Адже у разі оголошення війни ООН буде змушена одну зі сторін визнати державою, яка її розв'язала. З такою країною члени ООН зобов'язані розірвати всі дипломатичні відносини. Напевно це стосіється і торгівлі?
Ось, нарешті. А все те, що зараз - це намагання допомогти "комусь" "сохранить лицо" або узгоджені дії або зрада або... або...
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Hennady
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:30
flyman написав: Hennady написав:
"Буданов доручив волонтеру Притулі забезпечити ГУР МО розвідувальними дронами"
Державна військова структура дає задачу по суті простим людям придбати їм обладнання/техніку для виконання воєнних завдань!
да ладно, це піар Притули і Буданова, скоро вибори,
бо інакше то іспанський сором
Пропіарся , купи дрона для ГУР.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:36
sashaqbl написав:
.........
"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.
....
Обратите внимание. Здесь многие ярые противники "совка" очень часто призывают "расстрелять без суда" только по публикации какого-то СМИ или даже просто блогера.
В условиях войны такие чувства можно понять.
Ну так с 18 по 45 положение было значительно хуже.
Да и после 45-го...
Здесь часто обсуждают гарантии безопасности для Украины после войны.
А какие "гарантии безопасности" были у Союза? И от кого их можно было просить?
Страны Варшавского Договора фактически играли роль "отодвинутой границы", чтобы война хотя бы не началась на своей территории.
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ЛАД
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:44
Hennady написав:
"Буданов доручив волонтеру Притулі забезпечити ГУР МО розвідувальними дронами"
Державна військова структура дає задачу по суті простим людям придбати їм обладнання/техніку для виконання воєнних завдань!
Волонтеры не должны ни в коем случае выполнять функции гос. органов.
В этом случае чиновники просто расслабляют булки, перестают работать и тратят весь бюджет на себя любимых
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:45
ЛАД написав:
В условиях войны такие чувства можно понять.
Ну так с 18 по 45 положение было значительно хуже.
Да и после 45-го...
Здесь часто обсуждают гарантии безопасности для Украины после войны.
А какие "гарантии безопасности" были у Союза? И от кого их можно было просить?
Страны Варшавского Договора фактически играли роль "отодвинутой границы", чтобы война хотя бы не началась на своей территории.
По-перше, закликають розстрілювати прості форумчани, а не люди, які мають владу. Це такий собі випуск пару. Смертна кара в Україні відсутня.
По-друге, які і від кого мали бути гарантії? СССР раз став жертвою агресії, і порядка десяти разів був агресором.
Стосовно "отодвінутого кордону" - ви або відверто брешете, або не розумієте. Це була тупо окупація і встановлення маріонеткових урядів для встановлення "міравой діктатури пролєтаріата".
І ви так і не відповіли мені на рахунок цитат Леніна і Маркса щодо терору.
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sashaqbl
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Додано: Чет 20 лип, 2023 14:47
ЛАД написав: sashaqbl написав:
.........
"Развитые капстраны" не розстрілювали власників і не відправляли в концтабори. А в совку таке траплялось. Більше того, "дєті врагов народа", наскільки мені відомо, мали доволі сумні перспективи щодо карєрного росту та майбтнього.
....
Обратите внимание. Здесь многие ярые противники "совка" очень часто призывают "расстрелять без суда" только по публикации какого-то СМИ или даже просто блогера.
В условиях войны такие чувства можно понять.
Ну так с 18 по 45 положение было значительно хуже.
Да и после 45-го...
Здесь часто обсуждают гарантии безопасности для Украины после войны.
А какие "гарантии безопасности" были у Союза? И от кого их можно было просить?
Страны Варшавского Договора фактически играли роль "отодвинутой границы", чтобы война хотя бы не началась на своей территории.
Совок сам і становив найбільшу загрозу початку війни. Гарантії безпеки потрібні були не совку, а від нього, насправді
Варшавській договір був просто погано прихованою окупацією
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Faceless
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