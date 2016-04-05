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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4684468546864687>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:51

  antey1969 написав:
  Hennady написав:"Буданов доручив волонтеру Притулі забезпечити ГУР МО розвідувальними дронами"
Державна військова структура дає задачу по суті простим людям придбати їм обладнання/техніку для виконання воєнних завдань!

Волонтеры не должны ни в коем случае выполнять функции гос. органов.
В этом случае чиновники просто расслабляют булки, перестают работать и тратят весь бюджет на себя любимых

Уже вошло в привычку, гос бюджет на муйню, а население содержит армию.
Только когда люди видят такое попустительство со стороны государства они перестают помогать, и, тем более, перестают добровольно идти воевать. Сколько уже видеообращений было от ох*евших военных.

Кстати, руководство прифронтовых городов в шоке от свалившегося на них бюджета, осваивают в три смены.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:00

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вы ставили вопрос об идее, а "не про факти, які можна пояснити особистостями і помилками".

Кілька цитат:
......

Вам напомнить историю других революций?
Парижской Коммуны? Баварской Республики? Венгрии 1956?
Если уходить в прошлое, то можно вспомнить кровавые подавления крестьянских восстаний (в разных странах), восстаний рабов в Древнем Риме?
Может Вы научите человечество решать проблемы без крови и войн?

  ЛАД написав:Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.

А можете уточнити, коли і з яких причин Харків став російськомовним?

А Вы?
Я не знаю. На моей памяти всегда.
Могу только привести данные из укр. Вики по нацсоставу в 1897:
"Українці - 25,9 %, Росіяни - 63,2 %, Євреї - 5,7 %".
Можете посмотреть данные за другие годы (статья "Харків" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F).
Можете посмотреть цифры количества населения.
В частности,
Станом на 1939 в Харкові мешкало 833 000 осіб. За німецької окупації кількість населення впала через мобілізацію до армії, масове вивезення на роботи за кордон та шукання притулку в селах, і в 1942—1943 роках його лишилося 160—180 тис. Після 1944 року населення міста почало швидко зростати.

У 1950 році налічувалося 718 000 мешканців

Во всяком случае, всегда в школах учили украинский язык и литературу, всегда была в книжных магазинах литература на украинском языке и никто не запрещал ни язык, ни литературу.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:16

  sashaqbl написав:...........
По-перше, закликають розстрілювати прості форумчани, а не люди, які мають владу. Це такий собі випуск пару. Смертна кара в Україні відсутня.

Відсутня.
"По многочисленным просьбам трудящихся" можно восстановить. Правда, партнёры", наверное, не разрешат.

По-друге, які і від кого мали бути гарантії? СССР раз став жертвою агресії, і порядка десяти разів був агресором.

Ну да. :)
Немцев на территории Украины в 1918 не было, Антанты и японцев тоже. Польша была очень дружелюбная.
"Угрозы никогда не было".
Ни до 41, ни после 45.
Ну Вы хоть не повторяйте глупости.

Стосовно "отодвінутого кордону" - ви або відверто брешете, або не розумієте. Це була тупо окупація і встановлення маріонеткових урядів для встановлення "міравой діктатури пролєтаріата".

Даже если так, то что Союз имел от этих "колоний"?
Из них выкачивали людские и/или материальные ресурсы?
Больше, вроде, помогали.
Повторю, смысл для Союза в основном - отодвинутые границы.

І ви так і не відповіли мені на рахунок цитат Леніна і Маркса щодо терору.

Ответил.
Если Вы не поняли, то это Ваши проблемы. Подробнее писать не буду. Надоело тратить время на быстро удаляемые посты. И баны за "флуд".
Продолжайте без меня с Faceless"ом. В ближайшие часы всё равно занят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міноборони оголосило з початку доби 21 липня у Чорному морі всі судна, що рухаються у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, які перебувають в окупації, Україна розглядатиме як такі, що перевозять воєнні вантажі.

Також в міністерстві оголосили, що від ранку судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне.


На форму завівся "нострадамус".
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ о судоходстве в Черном море
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - предупредили в украинском оборонном ведомстве.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Кстати, руководство прифронтовых городов в шоке от свалившегося на них бюджета, осваивают в три смены.

Та не тільки прифронтових, там де є в/ч 60% подохідного із збільшеної зарплати військових пішли в місцеві бюджети, а ними розпоряджаються часто корисливі людці. Потрібно було зразу коригувати законодавство і не доводити до абсурду, який тільки тепер почали проговорювати.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:25

ЛАД ,

Повторю, смысл для Союза в основном - отодвинутые границы.


Я так бачу зараз Харків не пістячать рашиські ракети , а просто»отодвигают границы нато».
Яке ж воно бісяче. Звичайні агресії і вбивства називає «отодвінулі граніци» .

В ближайшие часы всё равно занят.


«Щедрик».
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ответил.
Если Вы не поняли, то это Ваши проблемы. Подробнее писать не буду. Надоело тратить время на быстро удаляемые посты.

Це не відповідь. Точніше, це дуже нагадує Муху з його "хай поліцейські воюють, а чиновники донатять". До чого тут інші революції?
Було конкретне порівняння нацизму і комунізму. Комунізм - це ідеологія, яка передбачає ліквідадацію буржуазії як класу. Ви сказали, що ліквідація мала відбутися через позбавлення матеріальних благ, а не фізично. Я вам навів цитати двох головних ідеологів комунізму, де вони закликають до терору.
Або наводьте аргументи, або майте гідність визнати свою неправоту!
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 20 лип, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Здобули! Завдяки відсутності замовлень від Міноборони серійного виробництва дронів в Україні немає - пише Defense Express
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:31

sashaqbl ,

Я вам навів цитати двох головних ідеологів комунізму, де вони закликають до терору.


А також приклади практичної реалізації цих ідей. Мільйонні жертви.
«Не доходить»(с)
Як же воно важко у совків ламається!
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