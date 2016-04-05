Hennady написав:"Буданов доручив волонтеру Притулі забезпечити ГУР МО розвідувальними дронами" Державна військова структура дає задачу по суті простим людям придбати їм обладнання/техніку для виконання воєнних завдань!
Волонтеры не должны ни в коем случае выполнять функции гос. органов. В этом случае чиновники просто расслабляют булки, перестают работать и тратят весь бюджет на себя любимых
Уже вошло в привычку, гос бюджет на муйню, а население содержит армию. Только когда люди видят такое попустительство со стороны государства они перестают помогать, и, тем более, перестают добровольно идти воевать. Сколько уже видеообращений было от ох*евших военных.
Кстати, руководство прифронтовых городов в шоке от свалившегося на них бюджета, осваивают в три смены.
ЛАД написав:Вы ставили вопрос об идее, а "не про факти, які можна пояснити особистостями і помилками".
Кілька цитат: ......
Вам напомнить историю других революций? Парижской Коммуны? Баварской Республики? Венгрии 1956? Если уходить в прошлое, то можно вспомнить кровавые подавления крестьянских восстаний (в разных странах), восстаний рабов в Древнем Риме? Может Вы научите человечество решать проблемы без крови и войн?
ЛАД написав:Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.
А можете уточнити, коли і з яких причин Харків став російськомовним?
Станом на 1939 в Харкові мешкало 833 000 осіб. За німецької окупації кількість населення впала через мобілізацію до армії, масове вивезення на роботи за кордон та шукання притулку в селах, і в 1942—1943 роках його лишилося 160—180 тис. Після 1944 року населення міста почало швидко зростати.
У 1950 році налічувалося 718 000 мешканців
Во всяком случае, всегда в школах учили украинский язык и литературу, всегда была в книжных магазинах литература на украинском языке и никто не запрещал ни язык, ни литературу.
sashaqbl написав:........... По-перше, закликають розстрілювати прості форумчани, а не люди, які мають владу. Це такий собі випуск пару. Смертна кара в Україні відсутня.
Відсутня. "По многочисленным просьбам трудящихся" можно восстановить. Правда, партнёры", наверное, не разрешат.
По-друге, які і від кого мали бути гарантії? СССР раз став жертвою агресії, і порядка десяти разів був агресором.
Ну да. Немцев на территории Украины в 1918 не было, Антанты и японцев тоже. Польша была очень дружелюбная. "Угрозы никогда не было". Ни до 41, ни после 45. Ну Вы хоть не повторяйте глупости.
Стосовно "отодвінутого кордону" - ви або відверто брешете, або не розумієте. Це була тупо окупація і встановлення маріонеткових урядів для встановлення "міравой діктатури пролєтаріата".
Даже если так, то что Союз имел от этих "колоний"? Из них выкачивали людские и/или материальные ресурсы? Больше, вроде, помогали. Повторю, смысл для Союза в основном - отодвинутые границы.
І ви так і не відповіли мені на рахунок цитат Леніна і Маркса щодо терору.
Ответил. Если Вы не поняли, то это Ваши проблемы. Подробнее писать не буду. Надоело тратить время на быстро удаляемые посты. И баны за "флуд". Продолжайте без меня с Faceless"ом. В ближайшие часы всё равно занят.
Міноборони оголосило з початку доби 21 липня у Чорному морі всі судна, що рухаються у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, які перебувають в окупації, Україна розглядатиме як такі, що перевозять воєнні вантажі.
Також в міністерстві оголосили, що від ранку судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне.
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - предупредили в украинском оборонном ведомстве.
hume написав:Кстати, руководство прифронтовых городов в шоке от свалившегося на них бюджета, осваивают в три смены.
Та не тільки прифронтових, там де є в/ч 60% подохідного із збільшеної зарплати військових пішли в місцеві бюджети, а ними розпоряджаються часто корисливі людці. Потрібно було зразу коригувати законодавство і не доводити до абсурду, який тільки тепер почали проговорювати.
ЛАД написав:Ответил. Если Вы не поняли, то это Ваши проблемы. Подробнее писать не буду. Надоело тратить время на быстро удаляемые посты.
Це не відповідь. Точніше, це дуже нагадує Муху з його "хай поліцейські воюють, а чиновники донатять". До чого тут інші революції? Було конкретне порівняння нацизму і комунізму. Комунізм - це ідеологія, яка передбачає ліквідадацію буржуазії як класу. Ви сказали, що ліквідація мала відбутися через позбавлення матеріальних благ, а не фізично. Я вам навів цитати двох головних ідеологів комунізму, де вони закликають до терору. Або наводьте аргументи, або майте гідність визнати свою неправоту!
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 20 лип, 2023 15:48, всього редагувалось 1 раз.