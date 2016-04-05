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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4685468646874688>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:44

  Hotab написав:sashaqbl ,

Я вам навів цитати двох головних ідеологів комунізму, де вони закликають до терору.


А також приклади практичної реалізації цих ідей. Мільйонні жертви.
«Не доходить»(с)
Як же воно важко у совків ламається!

Ну якщо по його будинку, як і по-всьому Харькову гатили рашисти, а він все шукає "хароших русскіх"
Як щось може до нього дійти, це ж - клініка
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:48

Із 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Хто там писав про це? Міноборони до вас прислухалось....
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:49


Ще неначасі просто, як і налагодження місцевого ППО.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  ЛАД написав:Харьков очень давно русскоязычный. Да и не только Харьков. Донбасс тоже. И Херсон с Николаевом. И даже Киев.

А можете уточнити, коли і з яких причин Харків став російськомовним?

А Вы?
Я не знаю. На моей памяти всегда.

Зросійщення Слобожанщини почалося ще за російської імперії. А прискорили процес в 30-х роках, вбивши значну частину місцевого населення, україномовного, і продовживши міграцію з московії + політику тотального зросійщення міста.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:12

pesikot

Там дальше еще есть:
Крім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

https://t.me/ministry_of_defense_ua/7783

То ли lapay занимает большой пост в МОУ, то ли к нему там прислушались, т.к. именно он написал:
Чет 20 лип, 2023 11:14
Обов'язково треба - симетрично оголосити, що всі суда, які заходять в російські порти і портова інфраструктура, є законними воєнними цілями
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

💥ЯК ВАМ ТАКЕ?! ₴33 млн на 💩серіал про... Поворознюка! Військком БОРИСОВ - олігарх, БАКАНОВ знайшовся


Поки Хламідія, тобто Арахамія, пише, что не можна робити коррупцію, що це погано впливає

Самі ж зелені виділяють кошти на серіальчики, в якому будуть знімати налитого салом кабана Поворознюка. Який зізнався, що крав гроші із бюджета

А чому ці кошти не виділяються на дрони ?

Ну і про Баканова. Він призначав агентів ФСБ на посади. А зараз безкарно став адвокатом

При цьому
  • Справи проти Порошенко не закриті
  • Справа проти Кривоноса не закрита
  • Справа проти Марченко не закрита
  • Справа проти Федини і Звіробой не закрита
  • Справа проти Антоненко, Кузьменко, Дугарь не закрита
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:29



Ще жодній нації так дорого і криваво не обійшовся перегляд дешевого телесеріалу.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:42

  sashaqbl написав:
Із 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Хто там писав про це? Міноборони до вас прислухалось....

заява звичайно гучна, але толку якщо до цих шляхів СОУ не дістають всеодно нічим
(марінтраффік в поміч)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:46

  ЛАД написав:Марксизм не предусматривал "знищення людей на підставі їх належності до певної спільноти". "Уничтожение классов" не тождественно "уничтожению людей"


"Россия ни накого не нападала, мы защищаем украинское население от киевской хунты"
практически тождественно тому що вы написали. Убивать всех подряд у кого есть хотя бы образование гимназия.
Таким чином проходила радянізація областей Західної України в період 1939-1941рр
Від 4 квітня 1940 р. згідно Постанови Політбюро ЦК ВКП(б) «Питання західних областей України», під грифом «Цілком таємно», було озброєно керівників районних та міських рад, керівників виконавчих органів влади ‑ обласних та районних виконавчих комітетів, а також керівників комсомольської організації. Протягом двох тижнів Генштаб РСКА (Робочо-селянської червоної армії ‑ офіційна назва військ СРСР) організовано роздачу 1 800 револьверів з набоями до них. Також було забезпечено цих працівників відповідними документами на право носіння зброї (це завдання покладалося на НКВД)[4].

Арешти відбувалися зазвичай вночі, згідно з наперед підготованими списками осіб, місця їх помешкання. Це мало свої переваги, адже унеможливлювало завчасну втечу потенційного арештанта й не привертало увагу сторонніх осіб (арешти відбувалися близько третьої-п’ятої годин уночі). До будинку під’їжджав автомобіль з оперативною групою НКВД, швидко відбувався арешт та припровадження арештованого до в’язниці.

Репресії набули наступних напрямків: виселення у віддалені райони СРСР, арешти та ув’язнення інтелігенції, розстріли особливо небезпечних для радянської влади політичних в’язнів.

В першу чергу репресіям підлягали політичні кола та інтелігенція, якщо розглядати проблему через призму соціальної структури. За національної ознакою, в першу чергу репресіям підпали поляки, і лише потім ‑ українці. І це логічно, адже поляки перебували на керівних посадах державних структур, були провідними викладачами вищих навчальних закладів та формували вищу наукову та промислову еліту. Другою ознакою пропольських репресій став той аргумент, що поляки втратили свою державність, вважали радянську владу окупаційною та розпочали формування підпільних організацій, метою яких було відновлення незалежної Польщі шляхом всенародного повстання. Їх керівниками та учасниками були переважно військові.

В кінці вересня 1939 року генерал Мар’ян Жегота-Янушайтіс створив у Львові Польську Організацію Боротьби за Свободу (Polską Organizacię Walki o Wolność). Наступна за нею постала організація Союз Збройної Боротьби (Związek Walki Zbrojnej). Восени 1939 року у Володимирі Волинському, Луцьку, Рівному та Львові утворено Польсько організація військова (Polską Organizacia Wojskowa), в кінці цього ж року – ще одна організація «Rydz-Śmigły», що налічувала 600 членів на чолі з полковником Войтовичем та капітаном Рацилевичем. В січні 1940 року полковник Тадеуш Маєвський організував Службу Перемоги Польщі (Służbę Zwycięstwu Polski), що мала суто військовий характер[5].

Одними з перших жертв радянських репресій стали полонені польські офіцери в ході бойових дій в Галичині у вересні 1939 року та полонені представники польської влади, бізнесу та правоохоронних органів. У доповідній записці НКВД СССР (Л. Берія) адресованої ЦК ВКП(б), Й. Сталіну зокрема, йшлося про перебування у таборах для військовополонений «(не беручи до уваги солдатів та молодших офіцерів) – 14 736 колишній офіцерів, чиновників, поміщиків, жандармів, тюремників, осадників та розвідників – за національністю більше 97 % поляки

http://www.lonckoho.lviv.ua/istoriya/is ... 39-1941-rr
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 16:47

  Xenon написав:
  sashaqbl написав:
Із 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Хто там писав про це? Міноборони до вас прислухалось....

заява звичайно гучна, але толку якщо до цих шляхів СОУ не дістають всеодно нічим
(марінтраффік в поміч)

"Москву" теж нічим було дістати ... але щось пішло не так ...
pesikot
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