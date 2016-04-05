Від 4 квітня 1940 р. згідно Постанови Політбюро ЦК ВКП(б) «Питання західних областей України», під грифом «Цілком таємно», було озброєно керівників районних та міських рад, керівників виконавчих органів влади ‑ обласних та районних виконавчих комітетів, а також керівників комсомольської організації. Протягом двох тижнів Генштаб РСКА (Робочо-селянської червоної армії ‑ офіційна назва військ СРСР) організовано роздачу 1 800 револьверів з набоями до них. Також було забезпечено цих працівників відповідними документами на право носіння зброї (це завдання покладалося на НКВД)[4].



Арешти відбувалися зазвичай вночі, згідно з наперед підготованими списками осіб, місця їх помешкання. Це мало свої переваги, адже унеможливлювало завчасну втечу потенційного арештанта й не привертало увагу сторонніх осіб (арешти відбувалися близько третьої-п’ятої годин уночі). До будинку під’їжджав автомобіль з оперативною групою НКВД, швидко відбувався арешт та припровадження арештованого до в’язниці.



Репресії набули наступних напрямків: виселення у віддалені райони СРСР, арешти та ув’язнення інтелігенції, розстріли особливо небезпечних для радянської влади політичних в’язнів.



В першу чергу репресіям підлягали політичні кола та інтелігенція, якщо розглядати проблему через призму соціальної структури. За національної ознакою, в першу чергу репресіям підпали поляки, і лише потім ‑ українці. І це логічно, адже поляки перебували на керівних посадах державних структур, були провідними викладачами вищих навчальних закладів та формували вищу наукову та промислову еліту. Другою ознакою пропольських репресій став той аргумент, що поляки втратили свою державність, вважали радянську владу окупаційною та розпочали формування підпільних організацій, метою яких було відновлення незалежної Польщі шляхом всенародного повстання. Їх керівниками та учасниками були переважно військові.



В кінці вересня 1939 року генерал Мар’ян Жегота-Янушайтіс створив у Львові Польську Організацію Боротьби за Свободу (Polską Organizacię Walki o Wolność). Наступна за нею постала організація Союз Збройної Боротьби (Związek Walki Zbrojnej). Восени 1939 року у Володимирі Волинському, Луцьку, Рівному та Львові утворено Польсько організація військова (Polską Organizacia Wojskowa), в кінці цього ж року – ще одна організація «Rydz-Śmigły», що налічувала 600 членів на чолі з полковником Войтовичем та капітаном Рацилевичем. В січні 1940 року полковник Тадеуш Маєвський організував Службу Перемоги Польщі (Służbę Zwycięstwu Polski), що мала суто військовий характер[5].



Одними з перших жертв радянських репресій стали полонені польські офіцери в ході бойових дій в Галичині у вересні 1939 року та полонені представники польської влади, бізнесу та правоохоронних органів. У доповідній записці НКВД СССР (Л. Берія) адресованої ЦК ВКП(б), Й. Сталіну зокрема, йшлося про перебування у таборах для військовополонений «(не беручи до уваги солдатів та молодших офіцерів) – 14 736 колишній офіцерів, чиновників, поміщиків, жандармів, тюремників, осадників та розвідників – за національністю більше 97 % поляки