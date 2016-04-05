У Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому, який в квітні рішенням громади перейшов до Православної церкви України, ревізійна комісія під час опису майна громади знайшла пакет в якому було 1,8 млн грн готівки. Про це повідомив місцевий блогер Андрій Попик.
«Рішенням парафіяльної ради було вирішено передати ці кошти на офіційні благодійні рахунки ЗСУ», – зазначив він.
Проте, представник УПЦ МП Антоній (Фіалко Василь Іванович) здійняв кіпіш, що це його особисті кошти які дивним чином зберігались в господарських спорудах релігійної громади.
"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - предупредили в украинском оборонном ведомстве.
банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права. Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 лип, 2023 17:08, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:"Москву" теж нічим було дістати ... але щось пішло не так ...
то подивіться де затоплена Москва, і де шляхи трафіку кацапскіх судів
"Іван Хурст" дістали біля Босфору. Тут навіть не в тому справа. Русня плачеться, щоб вирішили проблеми зі страховкою їхніх суден для продовження зернової угоди. ІМХО, така заява - це серйозне здорожчання страховки всіх суден, які плавають в Чорному морі. Значне погіршення ситуації для русні, навіть якщо не буде жодних дій. Думаю, моряки краще за мене пояснять розклад.
sashaqbl написав:Русня плачеться, щоб вирішили проблеми зі страховкою їхніх суден
якщо річ про страховку танкерів з російською нафтою-то це інша справа, для чого судновласник бажає мати страховку від ризиків що його судно або буде заарештовано (як перевізник майна країни терориста) , або може бути атаковано в міжнародних(або територіальних) водах третьою стороною (досі невідомо, хто здійснив атаку на ПП1 і ПП2), тому страхові компанії піднімають плату за таку страховку, що не влаштовую рф
На фронті було знищено близько 10 американських Bradley, ще близько 20 отримали пошкодження різного ступеня - деякі БМП довелося відправляти на ремонт до Польщі, пише The Washington Post з посиланням на коментар високопоставленого представника Пентагону і дані OSINT-спільноти Oryx.
Журналісти верифікували Bradley лише у 47-ї ОМБр ЗСУ, яка бере участь у боях на Запорізькому напрямку. Повідомляється, що підбиту техніку вельми успішно лагодять самі військові. Ремонт деяких Bradley може зайняти всього кілька годин. Іншим потрібно кілька днів. Деякі автомобілі позначено як "донори", що означає, що ЗСУ знімають придатні для використання деталі для установки на інші, менш пошкоджені БМП, а потім заповнюють "донора" зламаними деталями для ремонту у Польщі. Військові скаржаться, що зараз відчувають нестачу запасних частин.
У Польщу ж було відправлено, за даними Пентагону, менше 10 Bradley, а в деяких випадках в Україну відправляли нові БМП, щоб не чекати повернення полагодженої техніки тижнями.
sashaqbl написав:prodigy я маю на увазі, що після заяви Міноборони України зросте в принципі вартість страховки суден, що слідують в чорноморські порти РФ.
думаю, що до пролонгації угоди ніякі судна заходити в порти великої Одеси(Південий, Одеса, Чорноморськ) не будуть, для судновласника завжди є фрахт в більш безпечному районі
до речі, фрахтові ставки на вантаж з Азовського моря до Марморового моря (тобто трансшипмент в портах Туреччини) впали більше ніж вдвічі
On the 3rd week, freight rates in the Azov-Black Sea region recorded an increase, rising by 5 usd pmt and reaching USD 74 per ton for a shipment of 3000 tons of wheat from Azov to Marmara Sea ports
(18/01/23)
On the 29th week freight rates in the Azov-Black Sea region remain at the same level. Contracts for a shipment of 3,000 tons of wheat from Azov to the Marmara Sea ports this week are concluded at the level of USD 32 per ton.
(19/07/23)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 20 лип, 2023 17:42, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:На фронті було знищено близько 10 американських Bradley, ще близько 20 отримали пошкодження різного ступеня - деякі БМП довелося відправляти на ремонт до Польщі, пише The Washington Post з посиланням на коментар високопоставленого представника Пентагону і дані OSINT-спільноти Oryx.
Журналісти верифікували Bradley лише у 47-ї ОМБр ЗСУ, яка бере участь у боях на Запорізькому напрямку. Повідомляється, що підбиту техніку вельми успішно лагодять самі військові. Ремонт деяких Bradley може зайняти всього кілька годин. Іншим потрібно кілька днів. Деякі автомобілі позначено як "донори", що означає, що ЗСУ знімають придатні для використання деталі для установки на інші, менш пошкоджені БМП, а потім заповнюють "донора" зламаними деталями для ремонту у Польщі. Військові скаржаться, що зараз відчувають нестачу запасних частин.
У Польщу ж було відправлено, за даними Пентагону, менше 10 Bradley, а в деяких випадках в Україну відправляли нові БМП, щоб не чекати повернення полагодженої техніки тижнями.