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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4687468846894690>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 17:53

бюджет певно безрозмірний :lol:
73% мають бути задоволені - слуги працюють, аж гай шумить :oops:
гарно успіхи прогаласували 8)

Мільйони на сценарії, піар, клумби і стадіони. Найбезглуздіші держзакупівлі під час війни
https://biz.censor.net/resonance/343194 ... has_viyiny

Горбунов прокоментував ситуацію довкола серіалу "Інгулець": "Гумор зараз потрібен. 33 мільйони гривень - це зовсім не великі кошти". ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3432380
https://censor.net/ua/video_news/343238 ... gryven_tse

Мільйони на годинники, марки та мультиварки. Як витрачаються кошти місцевих бюджетів
https://focus.ua/uk/economics/579590-mi ... byudzhetiv

Закупівлі для укриттів: чому чиновники закуповують барабани і пательні та чи є межа
https://focus.ua/uk/economics/579761-za ... i-ye-mezha

"Отримали багато запитань": у Миколаєві хочуть витратити понад 5 млн гривень на люки (фото)
https://focus.ua/uk/ukraine/579696-otri ... lyuki-foto
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 17:56

  Hotab написав:
  prodigy написав:На фронті було знищено близько 10 американських Bradley, ще близько 20 отримали пошкодження різного ступеня - деякі БМП довелося відправляти на ремонт до Польщі, пише The Washington Post з посиланням на коментар високопоставленого представника Пентагону і дані OSINT-спільноти Oryx.

Журналісти верифікували Bradley лише у 47-ї ОМБр ЗСУ, яка бере участь у боях на Запорізькому напрямку. Повідомляється, що підбиту техніку вельми успішно лагодять самі військові.
Ремонт деяких Bradley може зайняти всього кілька годин. Іншим потрібно кілька днів. Деякі автомобілі позначено як "донори", що означає, що ЗСУ знімають придатні для використання деталі для установки на інші, менш пошкоджені БМП, а потім заповнюють "донора" зламаними деталями для ремонту у Польщі. Військові скаржаться, що зараз відчувають нестачу запасних частин.

У Польщу ж було відправлено, за даними Пентагону, менше 10 Bradley, а в деяких випадках в Україну відправляли нові БМП, щоб не чекати повернення полагодженої техніки тижнями.

Орки хвастали про затрофеєну. Підтверджено ?


за данними сайту Oryx захоплених Bradley не знайдено (captured)

35 M2A2 Bradley ODS-SA: (1, destroyed) (2, destroyed) (3 and 4, destroyed) (5, destroyed) (6, destroyed) (7 and 8, destroyed) (9, destroyed) (10, destroyed) (11, destroyed) (12, destroyed) (13, destroyed) (14, destroyed) (15, destroyed) (1, damaged) (2, damaged) (3, 4, 5 and 6, damaged) (7, damaged) (8 and 9, damaged) (10, damaged) (11, 12, 13 and 14, damaged) (15, damaged) (16, damaged) (1, 2 and 3, damaged and abandoned) (4, damaged and abandoned)


стосовно танків:
Україна втратила 574
Tanks (574, of which destroyed: 363, damaged: 43, abandoned: 27, captured: 141)

Втрати підерації в 3,73 разів більше
Tanks (2146, of which destroyed: 1363, damaged: 120, abandoned: 115, captured: 548)

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... pment.html

9 червня 2023 року на офіційному твітері проєкту розміщено анонс припинення роботи проєкту з 1 жовтня 2023 року.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:19

про замороження, загниваючий захід і паразитів

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:26

  jump написав:бюджет певно безрозмірний :lol:
73% мають бути задоволені - слуги працюють, аж гай шумить :oops:
гарно успіхи прогаласували 8)

Мільйони на сценарії, піар, клумби і стадіони. Найбезглуздіші держзакупівлі під час війни
https://biz.censor.net/resonance/343194 ... has_viyiny


Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 лип, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😱 ГРОШІ з бюджету ЗЛИВАЮТЬ на недолугі серіали, замість ЗАКУПІВЛІ зброї - це злочин | ПолітПросвіта

pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:
  jump написав:бюджет певно безрозмірний
73% мають бути задоволені - слуги працюють, аж гай шумить :oops:
гарно успіхи прогаласували 8)

Мільйони на сценарії, піар, клумби і стадіони. Найбезглуздіші держзакупівлі під час війни
https://biz.censor.net/resonance/343194 ... has_viyiny


Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
Думаю, такі самі, як зі штатних працівників: ПДФО 18% +1,5% ВЗ з усієї суми, а ЄСВ 22% з суми до податків, але не більше, здається, 15 мінімалок
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:36

  hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?

А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ?
Я тебе скажу - никак

А ты нихуарона не понимаешь в налогообложении вообще.
И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?

А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ?
Я тебе скажу - никак

А ты ниухарона не понимаешь в налогообложении вообще.
И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия


ПДФО йде туди в місцеві бюджети, і частково - в державний.
От буквально перша видача гугла https://mukachevo-rada.gov.ua/news/pdfo ... -biudzhetu

Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – в 1,5 разів або на 96 173 100 грн. більше.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:51

  Faceless написав:
pesikot написав:
  hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?

А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ?
Я тебе скажу - никак

А ты ниухарона не понимаешь в налогообложении вообще.
И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия


ПДФО йде туди в місцеві бюджети, і частково - в державний.
От буквально перша видача гугла https://mukachevo-rada.gov.ua/news/pdfo ... -biudzhetu

Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – в 1,5 разів або на 96 173 100 грн. більше.

Це трошки не те, це коли військові постійно десь постійно приписані
Наприклад, ТЦК, або приписані до військової частини в містах

А hume писав про зовсім інше.
Він писав, десь військових тимчасово розмістили, то вже місцевий бюджет, за рахунок сплати податків з ЗП військових, поповнюється
Я кажу - ніт
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Faceless написав:
pesikot написав:[quote="5600743:hume"]
Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?

А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ?
Я тебе скажу - никак

А ты ниухарона не понимаешь в налогообложении вообще.
И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия


ПДФО йде туди в місцеві бюджети, і частково - в державний.
От буквально перша видача гугла https://mukachevo-rada.gov.ua/news/pdfo ... -biudzhetu

Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – в 1,5 разів або на 96 173 100 грн. більше.

Це трошки не те, це коли військові постійно десь постійно приписані
Наприклад, ТЦК, або приписані до військової частини в містах

А hume писав про зовсім інше.
Він писав, десь військових розмістили, то вже місцевий бюджет, за рахунок сплати податків з ЗП військових, поповнюється
Я кажу - ніт[/quote]

У Хьюма нічого не сказано про розташування військових. Десь же військові приписані, відповідно, десь в той місцевий бюджет і йдуть гроші. А передавати бригадам гроші не обов'язково з рук у руки :)
Faceless
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