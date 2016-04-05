prodigy написав:На фронті було знищено близько 10 американських Bradley, ще близько 20 отримали пошкодження різного ступеня - деякі БМП довелося відправляти на ремонт до Польщі, пише The Washington Post з посиланням на коментар високопоставленого представника Пентагону і дані OSINT-спільноти Oryx.
Журналісти верифікували Bradley лише у 47-ї ОМБр ЗСУ, яка бере участь у боях на Запорізькому напрямку. Повідомляється, що підбиту техніку вельми успішно лагодять самі військові. Ремонт деяких Bradley може зайняти всього кілька годин. Іншим потрібно кілька днів. Деякі автомобілі позначено як "донори", що означає, що ЗСУ знімають придатні для використання деталі для установки на інші, менш пошкоджені БМП, а потім заповнюють "донора" зламаними деталями для ремонту у Польщі. Військові скаржаться, що зараз відчувають нестачу запасних частин.
У Польщу ж було відправлено, за даними Пентагону, менше 10 Bradley, а в деяких випадках в Україну відправляли нові БМП, щоб не чекати повернення полагодженої техніки тижнями.
Орки хвастали про затрофеєну. Підтверджено ?
за данними сайту Oryx захоплених Bradley не знайдено (captured)
35 M2A2 Bradley ODS-SA: (1, destroyed) (2, destroyed) (3 and 4, destroyed) (5, destroyed) (6, destroyed) (7 and 8, destroyed) (9, destroyed) (10, destroyed) (11, destroyed) (12, destroyed) (13, destroyed) (14, destroyed) (15, destroyed) (1, damaged) (2, damaged) (3, 4, 5 and 6, damaged) (7, damaged) (8 and 9, damaged) (10, damaged) (11, 12, 13 and 14, damaged) (15, damaged) (16, damaged) (1, 2 and 3, damaged and abandoned) (4, damaged and abandoned)
стосовно танків: Україна втратила 574 Tanks (574, of which destroyed: 363, damaged: 43, abandoned: 27, captured: 141)
Втрати підерації в 3,73 разів більше Tanks (2146, of which destroyed: 1363, damaged: 120, abandoned: 115, captured: 548)
Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 лип, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
Думаю, такі самі, як зі штатних працівників: ПДФО 18% +1,5% ВЗ з усієї суми, а ЄСВ 22% з суми до податків, але не більше, здається, 15 мінімалок
hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ? Я тебе скажу - никак
А ты нихуарона не понимаешь в налогообложении вообще. И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия
hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ? Я тебе скажу - никак
А ты ниухарона не понимаешь в налогообложении вообще. И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия
Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – в 1,5 разів або на 96 173 100 грн. більше.
hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ? Я тебе скажу - никак
А ты ниухарона не понимаешь в налогообложении вообще. И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия
Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – в 1,5 разів або на 96 173 100 грн. більше.
Це трошки не те, це коли військові постійно десь постійно приписані Наприклад, ТЦК, або приписані до військової частини в містах
А hume писав про зовсім інше. Він писав, десь військових тимчасово розмістили, то вже місцевий бюджет, за рахунок сплати податків з ЗП військових, поповнюється Я кажу - ніт
pesikot написав:[quote="5600743:hume"] Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Кто то знает какие налоговые отчисления с ЗП военных?
А ты объясни, как нахождение где-то военных, может влиять на налог от ЗП военных в местный бюджет ? Я тебе скажу - никак
А ты ниухарона не понимаешь в налогообложении вообще. И не пиши о том, о чём ты не имеешь никакого понятия
Найбільший приріст надходжень в структурі податку на доходи фізичних осіб спостерігається по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – в 1,5 разів або на 96 173 100 грн. більше.
Це трошки не те, це коли військові постійно десь постійно приписані Наприклад, ТЦК, або приписані до військової частини в містах
А hume писав про зовсім інше. Він писав, десь військових розмістили, то вже місцевий бюджет, за рахунок сплати податків з ЗП військових, поповнюється Я кажу - ніт[/quote]
У Хьюма нічого не сказано про розташування військових. Десь же військові приписані, відповідно, десь в той місцевий бюджет і йдуть гроші. А передавати бригадам гроші не обов'язково з рук у руки