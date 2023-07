Додано: Чет 20 лип, 2023 20:11

Denik написав: prodigy написав: банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права.

Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень. , якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.

Fleet ownership (доля стран владеющим мировым флотом)



As of January 2022, the top five ship-owning economies combined accounted for 53 per cent of world fleet tonnage.

1) Greece held a market share of 18 per cent,

2) China (13 per cent),

3) Japan (11 per cent),

4) Singapore (6 per cent),

5) Hong Kong SAR (5 per cent).

тобто флот без флагу і порту регістрації?тільки 10% світового флоту працює під національним прапором, решта під "зручним" прапором(for 2020)n the shipping sector, ad. Hence, the registered vessels have to carry the flag of that state.пояснение:пример- владелец судна американец, регистрация судна в Либерии(или Панаме)1. Panama Marine Authoritythe largest flag state in the world with 9596 vessels sailing under its flag.2. Liberia International Ship and Corporate Registry4295 commercial ships sailing under its flag3. IRI Marshall Islands Registrytotal vessel count of 43134. Hong Kong Shipping Registercommercial fleet 2739 ships.5. Singapore Registry of Ships, Maritime and Port Authority6. Malta Ship Registry7. Bahamas Maritime Authority8. China Maritime Safety Administration9. Greece Ministry of Shipping10. Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism