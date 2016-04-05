RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4688468946904691>
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:59

Faceless
Я тебя понял, но не согласен с тобой :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8204
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права.
Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.

Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.
Denik
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:24

  Denik написав:
  prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права.
Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.

Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.

Порт приписки и флаг совсем не руский, то есть фактически танкер не принадлежит рф. Как пример есть танкеры зареганые на индийскую компанию, наверное и флаг тоже их .. можно ли их валить + экологические последствия, а у нас партнёры сдвинуты на экологии
hume
 
Повідомлень: 9072
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:27

  hume написав:Порт приписки и флаг совсем не руский, то есть фактически танкер не принадлежит рф. Как пример есть танкеры зареганые на индийскую компанию, наверное и флаг тоже их .. можно ли их валить + экологические последствия, а у нас партнёры сдвинуты на экологии

А кораблі які можуть їх валити - можуть теж мати порт приписки і прапор не Український. Тобто той корабль не належить Україні. Можуть навіть повісити прапор БНР і вперед. Хай індуси розбираються, хто їх вальнув. Йде війна, всяке може бути в Чорному морі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7921
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права.

морська блокада - то є елемент війни. В тому то і справа морських дронів, що ними можно з 99,5% імовірнстю пошкодити/знищити конкретний корабель. Якщо орки спробують робити якісь конвої або військові кораблі для прикриття - тоді вже по цьому можна валити Нептунами - а там кого головка самонаведення захопить.
Denik
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:33

  BIGor написав:А кораблі які можуть їх валити - можуть теж мати порт приписки і прапор не Український. Тобто той корабль не належить Україні. Можуть навіть повісити прапор БНР і вперед. Хай індуси розбираються, хто їх вальнув. Йде війна, всяке може бути в Чорному морі.

Сыграет на руку рф.
Пока ЗСУ ограничились предупреждением всем судам идущим в порты рф. Думаю сейчас они активно будут пользоваться грузинскими территориальными водами,.

ПС
РФ понимает только язык силы и террора. Чеченцы это быстро поняли и добились хорошего результата, если вы поняли о чем я.
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 9072
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:38

  Denik написав:[
морська блокада - то є елемент війни. В тому то і справа морських дронів, що ними можно з 99,5% імовірнстю пошкодити/знищити конкретний корабель. Якщо орки спробують робити якісь конвої або військові кораблі для прикриття - тоді вже по цьому можна валити Нептунами - а там кого головка самонаведення захопить.

Нептуном завалили один корабль, хоть и флагман, но потопили его из за тупости командования рф, которое позволило ему подойти на расстояние 100% поражения. С тех пор корабли рф и близко не подходят. У Нептуна совсем небольшой радиус действия
hume
 
Повідомлень: 9072
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Порт приписки и флаг совсем не руский, то есть фактически танкер не принадлежит рф. Как пример есть танкеры зареганые на индийскую компанию, наверное и флаг тоже их .. можно ли их валить + экологические последствия, а у нас партнёры сдвинуты на экологии

Тих, хто не прийняли до уваги попередження про обмеження судноплавства, - можна валити. Війна є війна.
Denik
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:11

  Denik написав:
  prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права.
Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.

Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.



тобто флот без флагу і порту регістрації?

тільки 10% світового флоту працює під національним прапором, решта під "зручним" прапором

Fleet ownership (доля стран владеющим мировым флотом)

As of January 2022, the top five ship-owning economies combined accounted for 53 per cent of world fleet tonnage.
1) Greece held a market share of 18 per cent,
2) China (13 per cent),
3) Japan (11 per cent),
4) Singapore (6 per cent),
5) Hong Kong SAR (5 per cent).


Top 10 Largest Flag States in the Shipping Industry (for 2020)
n the shipping sector, a Flag State refers to a nation where shipowners or shipping companies get their commercial ships or recreational vessels registered. Hence, the registered vessels have to carry the flag of that state.

пояснение:пример- владелец судна американец, регистрация судна в Либерии(или Панаме)

1. Panama Marine Authority
the largest flag state in the world with 9596 vessels sailing under its flag.

2. Liberia International Ship and Corporate Registry
4295 commercial ships sailing under its flag

3. IRI Marshall Islands Registry
total vessel count of 4313

4. Hong Kong Shipping Register
commercial fleet 2739 ships.

5. Singapore Registry of Ships, Maritime and Port Authority
6. Malta Ship Registry
7. Bahamas Maritime Authority
8. China Maritime Safety Administration
9. Greece Ministry of Shipping
10. Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
https://www.marineinsight.com/maritime- ... -industry/
prodigy
 
Повідомлень: 9931
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:11

  Denik написав:Тих, хто не прийняли до уваги попередження про обмеження судноплавства, - можна валити. Війна є війна.

После таких обстрелов, как совершает рф, с моральной точки зрения можно кассетниками увалить по центру Курска, НО, нам такое нельзя делать, мы полностью зависимы от поставок Запада, и если "подопечный" выйдет из под контроля ему перестанут давать серьезные игрушки.

Наши длбебы за 2 года войны не могут полноценно наладить производство простого, с инженерной точки зрения, вооружения, чтоб на 146% насытить войска. Пример - минометы.
hume
 
Повідомлень: 9072
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4688468946904691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494217
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8741)
20.07.2023 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.