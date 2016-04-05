prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права. Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.
Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.
prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права. Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.
Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.
Порт приписки и флаг совсем не руский, то есть фактически танкер не принадлежит рф. Как пример есть танкеры зареганые на индийскую компанию, наверное и флаг тоже их .. можно ли их валить + экологические последствия, а у нас партнёры сдвинуты на экологии
hume написав:Порт приписки и флаг совсем не руский, то есть фактически танкер не принадлежит рф. Как пример есть танкеры зареганые на индийскую компанию, наверное и флаг тоже их .. можно ли их валить + экологические последствия, а у нас партнёры сдвинуты на экологии
А кораблі які можуть їх валити - можуть теж мати порт приписки і прапор не Український. Тобто той корабль не належить Україні. Можуть навіть повісити прапор БНР і вперед. Хай індуси розбираються, хто їх вальнув. Йде війна, всяке може бути в Чорному морі.
prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права.
морська блокада - то є елемент війни. В тому то і справа морських дронів, що ними можно з 99,5% імовірнстю пошкодити/знищити конкретний корабель. Якщо орки спробують робити якісь конвої або військові кораблі для прикриття - тоді вже по цьому можна валити Нептунами - а там кого головка самонаведення захопить.
BIGor написав:А кораблі які можуть їх валити - можуть теж мати порт приписки і прапор не Український. Тобто той корабль не належить Україні. Можуть навіть повісити прапор БНР і вперед. Хай індуси розбираються, хто їх вальнув. Йде війна, всяке може бути в Чорному морі.
Сыграет на руку рф. Пока ЗСУ ограничились предупреждением всем судам идущим в порты рф. Думаю сейчас они активно будут пользоваться грузинскими территориальными водами,.
ПС РФ понимает только язык силы и террора. Чеченцы это быстро поняли и добились хорошего результата, если вы поняли о чем я.
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:[ морська блокада - то є елемент війни. В тому то і справа морських дронів, що ними можно з 99,5% імовірнстю пошкодити/знищити конкретний корабель. Якщо орки спробують робити якісь конвої або військові кораблі для прикриття - тоді вже по цьому можна валити Нептунами - а там кого головка самонаведення захопить.
Нептуном завалили один корабль, хоть и флагман, но потопили его из за тупости командования рф, которое позволило ему подойти на расстояние 100% поражения. С тех пор корабли рф и близко не подходят. У Нептуна совсем небольшой радиус действия
hume написав:Порт приписки и флаг совсем не руский, то есть фактически танкер не принадлежит рф. Как пример есть танкеры зареганые на индийскую компанию, наверное и флаг тоже их .. можно ли их валить + экологические последствия, а у нас партнёры сдвинуты на экологии
Тих, хто не прийняли до уваги попередження про обмеження судноплавства, - можна валити. Війна є війна.
prodigy написав:банальна відповідь країні терористу, впевен що Україна не застосує силу проти цівільного флоту під міжнародними прапорами, тому що це порушення міжнародного права. Україна ретельно фіксує судна які з березня 2022 вантажили в українських портах Азовського моря вкраденим зерном(металлом) для того, щоб накласти арешти на вантаж і судно, а також примусити судновласників заплатити нанесену шкоду.
Є тіньовий флот російських танкерів, якими возять нафту. Їх можна валити без застережень.
тобто флот без флагу і порту регістрації?
тільки 10% світового флоту працює під національним прапором, решта під "зручним" прапором
Fleet ownership (доля стран владеющим мировым флотом)
As of January 2022, the top five ship-owning economies combined accounted for 53 per cent of world fleet tonnage. 1) Greece held a market share of 18 per cent, 2) China (13 per cent), 3) Japan (11 per cent), 4) Singapore (6 per cent), 5) Hong Kong SAR (5 per cent).
Top 10 Largest Flag States in the Shipping Industry (for 2020) n the shipping sector, a Flag State refers to a nation where shipowners or shipping companies get their commercial ships or recreational vessels registered. Hence, the registered vessels have to carry the flag of that state.
пояснение:пример- владелец судна американец, регистрация судна в Либерии(или Панаме)
1. Panama Marine Authority the largest flag state in the world with 9596 vessels sailing under its flag.
2. Liberia International Ship and Corporate Registry 4295 commercial ships sailing under its flag
3. IRI Marshall Islands Registry total vessel count of 4313
4. Hong Kong Shipping Register commercial fleet 2739 ships.
5. Singapore Registry of Ships, Maritime and Port Authority 6. Malta Ship Registry 7. Bahamas Maritime Authority 8. China Maritime Safety Administration 9. Greece Ministry of Shipping 10. Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism https://www.marineinsight.com/maritime- ... -industry/
Denik написав:Тих, хто не прийняли до уваги попередження про обмеження судноплавства, - можна валити. Війна є війна.
После таких обстрелов, как совершает рф, с моральной точки зрения можно кассетниками увалить по центру Курска, НО, нам такое нельзя делать, мы полностью зависимы от поставок Запада, и если "подопечный" выйдет из под контроля ему перестанут давать серьезные игрушки.
Наши длбебы за 2 года войны не могут полноценно наладить производство простого, с инженерной точки зрения, вооружения, чтоб на 146% насытить войска. Пример - минометы.