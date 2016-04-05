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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4688468946904691
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Википедия утверждает, что Варшавский договор это следствие отказа НАТО принять в собственные ряды СССР и другие социалистические страны.


модератор, треба мочити російську консерву без зволікання
скільки їх тут?
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Нептуном завалили один корабль, хоть и флагман, но потопили его из за тупости командования рф, которое позволило ему подойти на расстояние 100% поражения. С тех пор корабли рф и близко не подходят. У Нептуна совсем небольшой радиус действия

У Нептуна дальність 280 км. Там стоїть двигун МС-400,
https://motorsich.com/ukr/products/aircraft/tde/ms400/
Який може тягнути вдвічі більший Калібр або Х-55. Питома витрата пального - 0,78 кг/ кгс*год. 280 км він пролітає за 0.3 години, витрачаючи не більше 92 кг пального.
На півгодини - 475 км дальність йому треба не більше 153 кг. Тобто +200 км дальності це не більше 60 кг пального при стартовій масі ракети 870 кг. Не кажучи про те, що можна швидкість ракети зменшити на 15% на нетермінальній частині траєкторії, що дасть 15-20% дальності.
Ну а москву втопило в тому числі й те, що окрім двох 150 бойових частин в корабель влетіло 2/3 пального ракети як бачимо щонайменше 2 х 60 кг, 2 100 кг двигуна (які позаду паливних баків), та ще кілограм 300-350 металевих конструкцій ракети зі швидкістю 950 км/год.
Там ракета досить важка зі значною кінетичною енергією.
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