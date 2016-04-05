hume написав:Нептуном завалили один корабль, хоть и флагман, но потопили его из за тупости командования рф, которое позволило ему подойти на расстояние 100% поражения. С тех пор корабли рф и близко не подходят. У Нептуна совсем небольшой радиус действия
У Нептуна дальність 280 км. Там стоїть двигун МС-400, https://motorsich.com/ukr/products/aircraft/tde/ms400/ Який може тягнути вдвічі більший Калібр або Х-55. Питома витрата пального - 0,78 кг/ кгс*год. 280 км він пролітає за 0.3 години, витрачаючи не більше 92 кг пального. На півгодини - 475 км дальність йому треба не більше 153 кг. Тобто +200 км дальності це не більше 60 кг пального при стартовій масі ракети 870 кг. Не кажучи про те, що можна швидкість ракети зменшити на 15% на нетермінальній частині траєкторії, що дасть 15-20% дальності. Ну а москву втопило в тому числі й те, що окрім двох 150 бойових частин в корабель влетіло 2/3 пального ракети як бачимо щонайменше 2 х 60 кг, 2 100 кг двигуна (які позаду паливних баків), та ще кілограм 300-350 металевих конструкцій ракети зі швидкістю 950 км/год. Там ракета досить важка зі значною кінетичною енергією.
Denik написав:У Нептуна дальність 280 км. Там стоїть двигун МС-400, https://motorsich.com/ukr/products/aircraft/tde/ms400/ Який може тягнути вдвічі більший Калібр або Х-55. Питома витрата пального - 0,78 кг/ кгс*год. 280 км він пролітає за 0.3 години, витрачаючи не більше 92 кг пального. На півгодини - 475 км дальність йому треба не більше 153 кг. Тобто +200 км дальності це не більше 60 кг пального при стартовій масі ракети 870 кг. Не кажучи про те, що можна швидкість ракети зменшити на 15% на нетермінальній частині траєкторії, що дасть 15-20% дальності. Ну а москву втопило в тому числі й те, що окрім двох 150 бойових частин в корабель влетіло 2/3 пального ракети як бачимо щонайменше 2 х 60 кг, 2 100 кг двигуна (які позаду паливних баків), та ще кілограм 300-350 металевих конструкцій ракети зі швидкістю 950 км/год. Там ракета досить важка зі значною кінетичною енергією.
Спорить не буду, не инженер, но что-то мне подсказывает, что не все так просто.
Ээ, да и так было понятно, что преувеличил. Хотелось бы сказать "сильно преувеличил", но пока непонятно. 900 танков пришлось бы прятать в каждой посадке. Это при условии отсутствия другой брони, с другими ббм и БМП вообще сложно представить масштаб. 100 тысяч личного состава тоже непонятно, личный состав он же разный, есть огромное количество тыловых должностей. Нужно понимать соотношение реально воюющего состава и общего. Думаю военные могут приблизительно назвать цифру. Так что здесь нужно уточнить о каком личном составе он говорил.
Тактика приблизительно понятна, серьезно окопаться по всей линии обороны, а на отдельных участках пытаться атаковать для связывания наших сил. Кто то может поправить
hume написав:Спорить не буду, не инженер, но что-то мне подсказывает, что не все так просто.
Все дуже просто коли є турбореактивний двигун. Основний літак для атак камікадзе - Зеро ніс 250-кг бомбу, деяку кількість палива, та близько 1700 кг маси конструкції. https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M_Zero Результат - 34 потоплених та 288 пошкоджених кораблів. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B7%D0%B5 БЧ Нептуна співставна, а кінетична енергія більша за Зеро. Проникаючий ефект теж більший за рахунок значно менших габаритів. Сучасні кораблі по живучості відповідають есмінцям Другої Світової. Що на тих, що на тих відсутнє бронювання. Так що потоплення москви двома ракетами цілком відповідає статистиці атак камікадзе. Ну і сам по собі Нептун є копією концепціє Гарпуна, який розробляли американці маючи багатий досвід аналізу уражень кораблів у 2 Світовій.
hume написав:Спорить не буду, не инженер, но что-то мне подсказывает, что не все так просто.
Все дуже просто коли є турбореактивний двигун. Основний літак для атак камікадзе - Зеро ніс 250-кг бомбу, деяку кількість палива, та близько 1700 кг маси конструкції. https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M_Zero Результат - 34 потоплених та 288 пошкоджених кораблів. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B7%D0%B5 БЧ Нептуна співставна, а кінетична енергія більша за Зеро. Проникаючий ефект теж більший за рахунок значно менших габаритів. Сучасні кораблі по живучості відповідають есмінцям Другої Світової. Що на тих, що на тих відсутнє бронювання. Так що потоплення москви двома ракетами цілком відповідає статистиці атак камікадзе. Ну і сам по собі Нептун є копією концепціє Гарпуна, який розробляли американці маючи багатий досвід аналізу уражень кораблів у 2 Світовій.
По боевой части все понятно. Корабли рф, вероятнее всего, не заходят в предполагаемую зону поражения даже условно доработанной ракеты. Как показала практика противокорабельные ракеты очень эффективны при работе по береговой линии. Расстояние по прямой от берега Одесской области до севаса километров 250, вопрос, почему не бьют? Или принцип аьоты Нептуна и рос рекет разная?