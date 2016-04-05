RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4689469046914692
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:16

  jump написав:
Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів
https://life.pravda.com.ua/culture/2023/07/20/255495/

вже пора чергового голобородька знімати, лохторату зайде :wink:

Не хочется сравнивать нас с соседями, но дотационная киноиндустрия это чисто российский подход, как вообще кино может быть дотационным?!.

Общая цифра попавшая в распоряжение минкульта поражает.
Особенно доставил горбунов - телеведущий, актер, продюсер режиссер, кавалер туевой кучи наград будет создавать сериал за бюджетные деньги. Жду когда минкульт начнет заказывать песни у монатика и потапа
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 лип, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 9080
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 22:28

Світові ціни на пшеницю за три дні підскочили на 11% – Bloomberg
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18436
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:02

  sashaqbl написав:Стосовно "отодвінутого кордону" - ви або відверто брешете, або не розумієте. Це була тупо окупація і встановлення маріонеткових урядів для встановлення "міравой діктатури пролєтаріата".

После 45 года?? Давно не читал такой чуши.
Где вы такого начитались? У блогеров? Детский сад.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19608
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2546 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:09

  hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.

Писали, что это технически невозможно. Где правда, не знаю.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19608
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2546 раз.
Подякували: 3108 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4689469046914692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118429
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (693)
20.07.2023 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.