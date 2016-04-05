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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:16
Не хочется сравнивать нас с соседями, но дотационная киноиндустрия это чисто российский подход, как вообще кино может быть дотационным?!.
Общая цифра попавшая в распоряжение минкульта поражает.
Особенно доставил горбунов - телеведущий, актер, продюсер режиссер, кавалер туевой кучи наград будет создавать сериал за бюджетные деньги. Жду когда минкульт начнет заказывать песни у монатика и потапа
Востаннє редагувалось hume
в Чет 20 лип, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 22:28
Світові ціни на пшеницю за три дні підскочили на 11% – Bloomberg
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:02
sashaqbl написав:
Стосовно "отодвінутого кордону" - ви або відверто брешете, або не розумієте. Це була тупо окупація і встановлення маріонеткових урядів для встановлення "міравой діктатури пролєтаріата"
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После 45 года?? Давно не читал такой чуши.
Где вы такого начитались? У блогеров? Детский сад.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:09
hume написав:
Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Писали, что это технически невозможно. Где правда, не знаю.
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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