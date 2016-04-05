вже пора чергового голобородька знімати, лохторату зайде
Не хочется сравнивать нас с соседями, но дотационная киноиндустрия это чисто российский подход, как вообще кино может быть дотационным?!.
Общая цифра попавшая в распоряжение минкульта поражает. Особенно доставил горбунов - телеведущий, актер, продюсер режиссер, кавалер туевой кучи наград будет создавать сериал за бюджетные деньги. Жду когда минкульт начнет заказывать песни у монатика и потапа
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 лип, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Стосовно "отодвінутого кордону" - ви або відверто брешете, або не розумієте. Це була тупо окупація і встановлення маріонеткових урядів для встановлення "міравой діктатури пролєтаріата".
После 45 года?? Давно не читал такой чуши. Где вы такого начитались? У блогеров? Детский сад.
hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Писали, что это технически невозможно. Где правда, не знаю.
ЛАД написав:Ответил. Если Вы не поняли, то это Ваши проблемы. Подробнее писать не буду. Надоело тратить время на быстро удаляемые посты.
До чого тут інші революції? Було конкретне порівняння нацизму і комунізму. Комунізм - це ідеологія, яка передбачає ліквідадацію буржуазії як класу. Ви сказали, що ліквідація мала відбутися через позбавлення матеріальних благ, а не фізично. Я вам навів цитати двох головних ідеологів комунізму, де вони закликають до терору. Або наводьте аргументи, або майте гідність визнати свою неправоту!
Простите, но мне надоело по кругу одно и то же. Надоело тратить время на написание постов, которые или тут же, или чуть позже удаляются, а остаются только высказывания оппонентов. Так дискуссию не ведут и вести невозможно. Цитаты я могу найти самые разные. Особенно, если их выдёргивать из контекста. И сложно что-то доказывать, когда человек не хочет понимать "до чого тут інші революції". Мне то что. Можете продолжать считать капитализм высшей точкой развития человечества и "концом истории". Во времена Древнего Рима тоже наверняка так думали о рабовладении.
Faceless написав:............. Зросійщення Слобожанщини почалося ще за російської імперії. А прискорили процес в 30-х роках, вбивши значну частину місцевого населення, україномовного, і продовживши міграцію з московії + політику тотального зросійщення міста.
hume написав:Гуляет инфо, что местные бюджеты, получающие нехилый налог от зп военных , передают часть обратно этим же бригадам на текущие нужды военных. Не ручаюсь за правдивость инфо, но смотрю, что правительство очень хочет контролировать этот налог.
Писали, что это технически невозможно. Где правда, не знаю.
Технічно неможливо контролювати, чи передавати гроші назад? Якось не розумію в чому проблема в обидвох випадках
вже пора чергового голобородька знімати, лохторату зайде
Не хочется сравнивать нас с соседями, но дотационная киноиндустрия это чисто российский подход, как вообще кино может быть дотационным?!.
Общая цифра попавшая в распоряжение минкульта поражает. Особенно доставил горбунов - телеведущий, актер, продюсер режиссер, кавалер туевой кучи наград будет создавать сериал за бюджетные деньги. Жду когда минкульт начнет заказывать песни у монатика и потапа
Ткаченко подал в отставку. Не догоняет грит пипл важность культуры в военное время. Эх вы. Не понимаете их рагульские унизительные сериалы. Но я так понял подружка Кравец 33 ляма уже освоила на быдло шоу?
Как и на южном фронте, главной проблемой Сил обороны является превосходство России в воздухе: вертолеты Ка-52 зависают на расстоянии около 7-8 км, вне досягаемости ПЗРК, и бьют ракетами с лазерным наведением по украинской бронетехнике.