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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4690469146924693
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:.............
Зросійщення Слобожанщини почалося ще за російської імперії. А прискорили процес в 30-х роках, вбивши значну частину місцевого населення, україномовного, і продовживши міграцію з московії + політику тотального зросійщення міста.

К вопросу о ссылках и данных.
Я привел (viewtopic.php?p=5600667#p5600667) данные о нацсоставе Харькова в 1897.
А Вы?


Я ж і написав, що зросійщення почалося набагато раніше за царату. Слобідська Українська губернія - сама назва говорить за себе.
На той рік, що ви привели, в цілому по губернії (тоді вже Харківська) частка українців (україномовних) була більше 80%, хоча безпосередньо в Харкові російськомовних - більше 60%. Вочевидь тому, що за відносно невеликої чисельності населення на той момент Харків зробили військовим і адмінцентром, і там концентрувалися всілякі можновладці-чиновники з московії.
Ці цифри можна побачити там же, просто перейти по посиланню на харківську губернію. Більш ранніх цифр нажаль на Вікі немає, московити взагалі старанно повинищували все, що могли, стосовно козаків, в тому числі й слобідських полків. На додачу ще й масові видобутки селітри в регіоні (в ті часи її добували в місцях поховань, є думка, що саме такий масовий видобуток на місцях городищ, кладовищ й привів до тотального їх знищення і виникнення пізніше ілюзії, нібито ці землі були незаселені до 17-18ст).
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:12

Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.
..........
В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, то почти каждый второй убитый россиянин в Украине - это наемник ЧВК "Вагнер".

https://www.dw.com/ru/cvk-vagner-poterala-v-ukraine-22-tysaci-celovek-ubitymi/a-66291925
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Минные поля. Как ВСУ преодолевают их в ходе контрнаступления - https://www.dw.com/ru/minnye-pola-kak-vsu-preodolevaut-ih-v-hode-kontrnastuplenia/a-66275461 - довольно интересно.
По разным оценкам, на Запорожском направлении плотность мин достигает около 1500 штук на квадратный километр.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:33

  Faceless написав:........
Вочевидь тому, що за відносно невеликої чисельності населення на той момент Харків зробили військовим і адмінцентром, і там концентрувалися всілякі можновладці-чиновники з московії.
........

Населення Харкова 1897 - 173 989; Києва - 247 723.
Не так вже й мало.
Рідна мова в Києві в 1874, 1897 и 1989:
Українська - 31,4 % - 22,2 % - 57,6 %
Російська - 47,4 % - 54,2 % - 41,1 %
Мабуть, "всілякі можновладці-чиновники з московії" концентрувалися в Києві значно більше, ніж в Харкові.
І ці дані дещо протирічать твердженням про знищення української мови в радянські часи.

Наведу ще раз дані по нацсоставу Харкова в 1897 і 1989:
Українці - 25,9 % - 50,4 %
Росіяни 63,2 % - 42,0 %
Щось не те робила радянська влада.
Якось не співпадає з Вашими обвинуваченнями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:36

Только в 2022 году в России за антивоенную позицию были наказаны более 21 тысячи человек. Об этом сообщается в новом докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в четверг, 20 июля.

https://www.dw.com/ru/amnesty-bolee-21-000-rossian-podverglis-repressiam-za-kritiku-vojny/a-66291329

Коалиция стран Запада подготовила для контрнаступления Киева 17 украинских бригадных боевых групп и более 63 тыс. военнослужащих, причем одни только США обучили 15 тыс. из них, "и подготовка продолжается". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли.

https://www.dw.com/ru/pentagon-koalicia-zapada-podgotovila-dla-kontrnastuplenia-ukrainy-bolee-63-tys-voennyh/a-66279525

Иран уважает территориальную целостность любой страны, в том числе Украины, и "подчеркивает необходимость окончания войны путем политического диалога". Об этом, как передает иранское государственное агентство IRNA, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
.......
Иран поставляет России дроны, которые та активно применяет в войне против Украины. Так, по данным США, с августа 2022 года по май 2023-го РФ получила от Ирана более 400 беспилотников, преимущественно типа Shahed, и использовала большинство из них для нанесения ударов по объектам украинской критической инфраструктуры. "Предоставляя России эти БПЛА, Иран непосредственно способствует российской агрессивной войне в Украине", - подчеркивают в Вашингтоне.

https://www.dw.com/ru/iran-neozidanno-vystupil-za-territorialnuu-celostnost-ukrainy/live-66267015
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:51

США ввели санкции против четырех кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к попыткам России обойти санкции, введенные в связи с вторжением в Украину. .........
В четверг ситуацию прокомментировал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров. Он заявил журналистам что, кыргызская сторона пытается не допустить реэкспорта санкционных товаров в Россию.

Глава кабмина подтвердил, что страну недавно посетила делегация Евросоюза и США для обсуждения проблемы. «Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и, тем более, не уходили туда, где есть санкции», — пообещал Жапаров.

https://www.bbc.com/russian/articles/c9ekp78znnyo
Там и подробности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:56

Российская армия активизировалась на Купянском и Лиманском направлениях. Способна ли она на крупную операцию?
- https://www.bbc.com/russian/articles/c98pwejv7rwo
О сосредоточении крупной российской группировки на Купянском и Лиманском направлениях было известно ещё задолго до выступления Череватого. Примерно так же, даже несколько выше, оценивали её численность украинские военные эксперты, в частности, хорошо осведомлённый о составе и техническом оснащении воюющих сторон Константин Машковец.
ЛАД
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  #<1 ... 4690469146924693
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