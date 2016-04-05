Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.



По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.

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В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, то почти каждый второй убитый россиянин в Украине - это наемник ЧВК "Вагнер".