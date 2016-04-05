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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4690469146924693
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:12

Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.
..........
В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, то почти каждый второй убитый россиянин в Украине - это наемник ЧВК "Вагнер".

https://www.dw.com/ru/cvk-vagner-poterala-v-ukraine-22-tysaci-celovek-ubitymi/a-66291925
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Минные поля. Как ВСУ преодолевают их в ходе контрнаступления - https://www.dw.com/ru/minnye-pola-kak-vsu-preodolevaut-ih-v-hode-kontrnastuplenia/a-66275461 - довольно интересно.
По разным оценкам, на Запорожском направлении плотность мин достигает около 1500 штук на квадратный километр.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:33

  Faceless написав:........
Вочевидь тому, що за відносно невеликої чисельності населення на той момент Харків зробили військовим і адмінцентром, і там концентрувалися всілякі можновладці-чиновники з московії.
........

Населення Харкова 1897 - 173 989; Києва - 247 723.
Не так вже й мало.
Рідна мова в Києві в 1874, 1897 и 1989:
Українська - 31,4 % - 22,2 % - 57,6 %
Російська - 47,4 % - 54,2 % - 41,1 %
Мабуть, "всілякі можновладці-чиновники з московії" концентрувалися в Києві значно більше, ніж в Харкові.
І ці дані дещо протирічать твердженням про знищення української мови в радянські часи.

Наведу ще раз дані по нацсоставу Харкова в 1897 і 1989:
Українці - 25,9 % - 50,4 %
Росіяни 63,2 % - 42,0 %
Щось не те робила радянська влада.
Якось не співпадає з Вашими обвинуваченнями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:36

Только в 2022 году в России за антивоенную позицию были наказаны более 21 тысячи человек. Об этом сообщается в новом докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в четверг, 20 июля.

https://www.dw.com/ru/amnesty-bolee-21-000-rossian-podverglis-repressiam-za-kritiku-vojny/a-66291329

Коалиция стран Запада подготовила для контрнаступления Киева 17 украинских бригадных боевых групп и более 63 тыс. военнослужащих, причем одни только США обучили 15 тыс. из них, "и подготовка продолжается". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли.

https://www.dw.com/ru/pentagon-koalicia-zapada-podgotovila-dla-kontrnastuplenia-ukrainy-bolee-63-tys-voennyh/a-66279525

Иран уважает территориальную целостность любой страны, в том числе Украины, и "подчеркивает необходимость окончания войны путем политического диалога". Об этом, как передает иранское государственное агентство IRNA, заявил министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян.
.......
Иран поставляет России дроны, которые та активно применяет в войне против Украины. Так, по данным США, с августа 2022 года по май 2023-го РФ получила от Ирана более 400 беспилотников, преимущественно типа Shahed, и использовала большинство из них для нанесения ударов по объектам украинской критической инфраструктуры. "Предоставляя России эти БПЛА, Иран непосредственно способствует российской агрессивной войне в Украине", - подчеркивают в Вашингтоне.

https://www.dw.com/ru/iran-neozidanno-vystupil-za-territorialnuu-celostnost-ukrainy/live-66267015
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:51

США ввели санкции против четырех кыргызских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к попыткам России обойти санкции, введенные в связи с вторжением в Украину. .........
В четверг ситуацию прокомментировал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров. Он заявил журналистам что, кыргызская сторона пытается не допустить реэкспорта санкционных товаров в Россию.

Глава кабмина подтвердил, что страну недавно посетила делегация Евросоюза и США для обсуждения проблемы. «Меры будут приниматься в дальнейшем, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и, тем более, не уходили туда, где есть санкции», — пообещал Жапаров.

https://www.bbc.com/russian/articles/c9ekp78znnyo
Там и подробности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 01:56

Российская армия активизировалась на Купянском и Лиманском направлениях. Способна ли она на крупную операцию?
- https://www.bbc.com/russian/articles/c98pwejv7rwo
О сосредоточении крупной российской группировки на Купянском и Лиманском направлениях было известно ещё задолго до выступления Череватого. Примерно так же, даже несколько выше, оценивали её численность украинские военные эксперты, в частности, хорошо осведомлённый о составе и техническом оснащении воюющих сторон Константин Машковец.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 04:07

  ЛАД написав:
Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.
..........
В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, то почти каждый второй убитый россиянин в Украине - это наемник ЧВК "Вагнер".

https://www.dw.com/ru/cvk-vagner-poterala-v-ukraine-22-tysaci-celovek-ubitymi/a-66291925


Там есть вопросы по методу.
1. Подсчет делался на основе открытия наследственных дел. Есть вероятность, что у некоторых кацапов ,после утилизации, просто нечего наслеловать.
2. Подсчет так же учитывал сравнение избыточной смертности в период до войны и после. Можно предположить,что смертность, за исключением военных потерь, после отчаливания военных, зэков и чмобиков в Украину должна была снизиться.
3. Данных по лугандону нет, их вообще никто не считает.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 08:46

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Марксизм не предусматривал "знищення людей на підставі їх належності до певної спільноти". "Уничтожение классов" не тождественно "уничтожению людей"

Якраз все зводилося до знищення людей, безпосередньо чи через наслідки дискримінації і ув'язнення в нелюдських умовах. В усіх спробах реалізації "соціялізму" чи "комунізму".


Легкость, с которой мы входим в чужие страны (или вводим туда оружие) – Чехословакия, Венгрия, Польша, ГДР, Афганистан, Куба, Никарагуа, Китай, Вьетнам и мн. др., – говорит о том, что Запад вооружился не зря. Мы – профессиональные агрессоры. И не отказались до сих пор от идеи Мирового господства, скромно называя эту идею «Мировой революцией».

Недоразвитые и бездарные людишки продолжают терроризировать и обирать огромную страну.

И плодят, твари, подобных себе. Это катастрофа. Потом будут клянчить подаяние. Опять корми!

Победа в Великой Отечественной окончательно развалила русских. И, естественно, позволила большевикам держаться до сих пор. Ведь Победа дала право думать, что путь правильный: лагеря, соц. реализм и пр. И безкультурье. Падение в будку. Мы выбрали «родное» рабство, рассчитывая на то, что у коммунистов оттает сердце. Дураки! Мы ввергли себя в большую глупость и униженность. Дело еще вот в чем: война не дает повод для геройства ни с той, ни с другой стороны. Война – это грязь и убийство на самом дне сознания. Геройство создают идеологические подонки. Выбор между двумя фашизмами. Что может быть мучительней?! Но я никогда не скажу, что выбор был сделан правильный. Раб на выбор не способен. Такова судьба. Раба.

Сталин хорошо учел опыт истории. Был Робеспьер, был Наполеон и был Луи Филипп.

А Сталин все это собрал в одном! И не из-за большого ума. А из животного страха и из владения искусством партийной интриги.

Долой ваш театр! Прежде всего долой ваш строй, вашу организацию дела, где на первом плане охранительные функции.

(Георгий Бурков, 1989г)

Лад, хватит включать дурака и отстаивать палачей украинского народа,
реально уже надоело читать вашу ложь
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я правильно понимаю. Когда все умные люди говорили, что нельзя договариваться с рфией, зерновая сделка это только бизнес интересы определенных категорий, не смотря на всё это подставили Одессу?
Не занимались ею, потому что ж договорились, что ей будет.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 08:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:По боевой части все понятно. Корабли рф, вероятнее всего, не заходят в предполагаемую зону поражения даже условно доработанной ракеты. Как показала практика противокорабельные ракеты очень эффективны при работе по береговой линии. Расстояние по прямой от берега Одесской области до севаса километров 250, вопрос, почему не бьют? Или принцип аьоты Нептуна и рос рекет разная?

Тому, що активна головка самонаведення не потрібна для ураження наземних цілей.
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