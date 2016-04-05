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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4692469346944695>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee, вообще как-то не понятно. Стоило бы учитывать, что как только зерновая сделка всё, то порты попадут под огонь. Что и произошло. :'(
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:35

ЛАД ,

неэффективности вертолётов


Яких?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Вочевидь тому, що за відносно невеликої чисельності населення на той момент Харків зробили військовим і адмінцентром, і там концентрувалися всілякі можновладці-чиновники з московії.
........

Населення Харкова 1897 - 173 989; Києва - 247 723.
Не так вже й мало.
Рідна мова в Києві в 1874, 1897 и 1989:
Українська - 31,4 % - 22,2 % - 57,6 %
Російська - 47,4 % - 54,2 % - 41,1 %
Мабуть, "всілякі можновладці-чиновники з московії" концентрувалися в Києві значно більше, ніж в Харкові.
І ці дані дещо протирічать твердженням про знищення української мови в радянські часи.

Наведу ще раз дані по нацсоставу Харкова в 1897 і 1989:
Українці - 25,9 % - 50,4 %
Росіяни 63,2 % - 42,0 %
Щось не те робила радянська влада.
Якось не співпадає з Вашими обвинуваченнями.


Якби ви дивилися ширше, то зрозуміли б, що нема ніякого протиріччя. Після індустріалізації пришвидшилась урбанізація, і в зросійщені міста масово прибували україномовні. Проте, сама русифікація теж не припинялася, навіть в періоди "умовно-показової" українізації, що в реальності була фейком.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Howl написав:beee, вообще как-то не понятно. Стоило бы учитывать, что как только зерновая сделка всё, то порты попадут под огонь. Что и произошло. :'(
До мене теперь дошло, что было с крымским мостом. Предлог сделали.
Никто здесь внятно не объяснил, зачем оно нужно
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:05

  beee написав:
Howl написав:beee, вообще как-то не понятно. Стоило бы учитывать, что как только зерновая сделка всё, то порты попадут под огонь. Что и произошло. :'(
До мене теперь дошло, что было с крымским мостом. Предлог сделали.
Никто здесь внятно не объяснил, зачем оно нужно

совпадєніє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:05

  beee написав:
Howl написав:beee, вообще как-то не понятно. Стоило бы учитывать, что как только зерновая сделка всё, то порты попадут под огонь. Что и произошло. :'(
До мене теперь дошло, что было с крымским мостом. Предлог сделали.
Никто здесь внятно не объяснил, зачем оно нужно

чем выше эскалация, тем проще просить помощь. Когда на фронте тишина, кто будет лить вооружений на ярды долларов? Байден же сказал у рф нет ресурсов вести войну. Вот эти "нет ресурсов" и прилетели по Одессе.
«Я думаю, що будуть обставини, коли врешті-решт президент Путін вирішить, що продовжувати цю війну не в інтересах Росії — економічно, політично чи іншим чином, але я не можу точно передбачити, як це станеться», — додав Байден. «Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема».
https://www.bloomberg.com/news/articles ... nd=premium

я не обвиняю Байдена, у войны свои законы, недооценка противника вроде бы должна вселять оптимизм, но на практике оборачивается катастрофой.

теперь Запад должен будет усилить военную помощь. по крайней мере пво

https://apostrophe.ua/ua/news/society/a ... sti/301305
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 21 лип, 2023 11:24, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:11

яка різниця чому саме кацапи приурочують обстріл??

  beee написав:
Howl написав:beee, вообще как-то не понятно. Стоило бы учитывать, что как только зерновая сделка всё, то порты попадут под огонь. Что и произошло. :'(
До мене теперь дошло, что было с крымским мостом. Предлог сделали.
Никто здесь внятно не объяснил, зачем оно нужно

Що «нужно»?
Для чого переривати артерію, по якій йде зброя і боєприпаси?

Якщо кацапи посилюють обстріл на день незалежності, чи на новий рік, чи зменшиться кількість випущених по Україні ракет, якщо відмінити свята (штоб не провоцировать) ? Чи все ж ВСІ виготовлені ракети будуть випущені по території України в той, чи інший день, хоч святкуй, хоч не святкуй. Хоч стріляй по мосту, хоч по Москві.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:36

  hume написав:По боевой части все понятно. Корабли рф, вероятнее всего, не заходят в предполагаемую зону поражения даже условно доработанной ракеты. Как показала практика противокорабельные ракеты очень эффективны при работе по береговой линии. Расстояние по прямой от берега Одесской области до севаса километров 250, вопрос, почему не бьют? Или принцип аьоты Нептуна и рос рекет разная?


потому что нечем бить - Нептун не прошел испытания и недработан, что непонятного-то?

к крейсеру "москва" нептун никакого отношения не имеет
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:43

  Faceless написав:
ЛАД написав:Якби ви дивилися ширше, то зрозуміли б, що нема ніякого протиріччя. Після індустріалізації пришвидшилась урбанізація, і в зросійщені міста масово прибували україномовні. Проте, сама русифікація теж не припинялася, навіть в періоди "умовно-показової" українізації, що в реальності була фейком.




рекомендую ЛАДу подивитися відео по історії усср, є там і про Харків (Антонов Овсеенко, Юхим Медведев та інші)


Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 21 лип, 2023 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найвеличніший не сприймає здорову критику від слова зовсім?!

Саме тому й треба гаряча ванна з єдиним марафоном.

Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка

Раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
V2
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