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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:48
V2 написав:
Найвеличніший не сприймає здорову критику від слова зовсім?!
Саме тому й треба гаряча ванна з єдиним марафоном. Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка
Раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ
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prodigy
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:08
prodigy написав:
як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ
А олозиційним політикам-держслужбовцям теж треба мовчати? Так можна докотитись до стандартів раші, коли опозиційному депутату дають двадцять років за критику початку війни.
Хоча Пристайко не опозиційний, з СН, мабуть не вписався в широкі рамки партійної демократії зелених.
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lapay
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:09
prodigy
Добрый день .
Всем Здоровья и Удачи .
Уважаемый " prodigy ",совсем недавно я указывал ЛАДу , в несколько грубой форме , о его сенильной деменции, вызванной воспоминаниями колбасы по 2.20 .
Это вышло мне боком .
Не нарвитесь ....
.....Очень забавно читать сообщения людей о войне , которые и из дому то не выходят .
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:12
lapay написав: prodigy написав:
як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ
А олозиційним політикам-держслужбовцям теж треба мовчати? Так можна докотитись до стандартів раші, коли опозиційному депутату дають двадцять років за критику початку війни.
Хоча Пристайко не опозиційний, з СН, мабуть не вписався в широкі рамки партійної демократії зелених.
Він ще із "совкової" школи, а не зеленої незалежної порослі, без берегів та пристойностей. Фу таким бути.
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