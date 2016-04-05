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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4693469446954696>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:48

  V2 написав:Найвеличніший не сприймає здорову критику від слова зовсім?!

Саме тому й треба гаряча ванна з єдиним марафоном.

Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка

Раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.


як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:08

  prodigy написав:
як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ

А олозиційним політикам-держслужбовцям теж треба мовчати? Так можна докотитись до стандартів раші, коли опозиційному депутату дають двадцять років за критику початку війни.
Хоча Пристайко не опозиційний, з СН, мабуть не вписався в широкі рамки партійної демократії зелених.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:09

prodigy

Добрый день .
Всем Здоровья и Удачи .

Уважаемый " prodigy ",совсем недавно я указывал ЛАДу , в несколько грубой форме , о его сенильной деменции, вызванной воспоминаниями колбасы по 2.20 .
Это вышло мне боком .
Не нарвитесь ....

.....Очень забавно читать сообщения людей о войне , которые и из дому то не выходят .
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:12

  lapay написав:
  prodigy написав:
як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ

А олозиційним політикам-держслужбовцям теж треба мовчати? Так можна докотитись до стандартів раші, коли опозиційному депутату дають двадцять років за критику початку війни.
Хоча Пристайко не опозиційний, з СН, мабуть не вписався в широкі рамки партійної демократії зелених.

Він ще із "совкової" школи, а не зеленої незалежної порослі, без берегів та пристойностей. Фу таким бути.
От якби назвав ліверною британською сосискою, але і це б не допомогло
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ


Коли в державі відсутня система стримування та противаг, то на помилки варто вказувати саме в публічний спосіб!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:00

класика жанру від зелебобіків 8)

Фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/21/7412314/

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/21/7412248/
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

4 Letusrock

З 10:40 ...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:15

З огляду на більшість повідомлень останніх 10 сторінок, гілку слід перейменувати на кшалт: "Зрада vs Совок: хто зверху?" ))
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:33

  lapay написав:
  prodigy написав:
як приватна особа кожен має право на критику влади і президента також, але як держслужбовець(тим більше-ПОСОЛ Країни) -НІТ

А олозиційним політикам-держслужбовцям теж треба мовчати? Так можна докотитись до стандартів раші, коли опозиційному депутату дають двадцять років за критику початку війни.
Хоча Пристайко не опозиційний, з СН, мабуть не вписався в широкі рамки партійної демократії зелених.



подивиться біографію Пристайко (освіта -КПІ, потім УАЗТ, дипломатів готує інший вуз
Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка )
Пристайко у 30 років консул в Сіднеї(Австралія) маючи стаж роботи у МЗС 3 роки,
а чому? тому що батько його був генерал СБУ(генерал-лейтенант юстиції, заступник Голови СБУ (1996—2004),Пристайко встиг попрацювати з Кучмою, Ющенко, Порошенко
чия людина Пристайко? ясно що не Зеленського. Як він опинився главою МІДа в уряді Гончарука? Спонсори проекту "СН" мали повний карт-бланш на перший уряд, а далі якось затримався, але зі Шмігалем не зпрацювался, тому і відбув послом до ВБ.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:36

  cohan написав:
  hume написав:По боевой части все понятно. Корабли рф, вероятнее всего, не заходят в предполагаемую зону поражения даже условно доработанной ракеты. Как показала практика противокорабельные ракеты очень эффективны при работе по береговой линии. Расстояние по прямой от берега Одесской области до севаса километров 250, вопрос, почему не бьют? Или принцип аьоты Нептуна и рос рекет разная?


потому что нечем бить - Нептун не прошел испытания и недработан, что непонятного-то?

к крейсеру "москва" нептун никакого отношения не имеет

несколько категорично
получилось "пальцем в Ж.",
собственно как и ранее:
"путин однозначно поедет в ЮАР" :mrgreen:
Прохожий
 
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