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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:39
V2 написав:
Найвеличніший не сприймає здорову критику від слова зовсім?!
Саме тому й треба гаряча ванна з єдиним марафоном. Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка
Раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
упс, бубочка обиделся...
реально "нелох"...
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:43
fler написав:
З огляду на більшість повідомлень останніх 10 сторінок, гілку слід перейменувати на кшалт: "Зрада vs Совок: хто зверху?" ))
на жаль совок залишається непереможеним в країні, людей не навчили думати ще з дитинства (для багатьох за них думала партія (начальник, парторг , бригадир, агроном та інші хто стояв зверху)
70%+ жінок і 50%+ чоловіків не здатні аналізувати не тільки війну, а також багато різних тем:
-валюта, курс гривні
-економіка і потужності країні
-військові потужності
-освіта
-стан екології і медицини
-світова торгівля
ще 100 інших тем (не кажучи про мистецтво)
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:49
За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, армія РФ завдала масованого удару по фермерському господарству в Болградському районі. За уточненими даними, окупанти атакували аграріїв трьома ракетами, попередньо, типу "Калібр" та "Онікс".
"Внаслідок обстрілу та пожежі знищено щонайменше три зернових ангари, пошкоджено адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлі та вікна житлових будинків, що знаходяться поруч з підприємством", - розповіли у прокуратурі.
у зв'язку з припиненням зернової угоду для експорту зерна залишається 2 маршрути: порти Дунаю і порти Польщі (Гданськ/Гдиня). Одеська область має найбільше потужностей в країні для зберігання збіжжя (переважна більшість елеваторів сучасні і побудовані в період 2015-2020). Ворог буде намагатись знищити не тільки портову інфраструктуру а також потужності інфраструктури (елеватори, склади, млини та інше)
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:52
Україна має використати відмову Росії від Зернової угоди, і розблокувати порти для експорту всіх видів продукції: це питання виживання української економіки, адже дасть більше 18 млрд доларів надходжень щорічно. Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз у ефірі 5 каналу.
"Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть (через розблоковані порти – Ред.) – $18 мільярдів в рік, для них – від $80 до 100 млрд. Весь азово-чорноморський басейн Російської Федерації, всі товари, які виходять через Босфор - це питання 100 мільярдів. А ми якось про це питання трошки забули", - наголосив Водовіз.
Він зауважив, що саме таким чином потрібно ставити умови для росіян – адже вони мають змогу возити морем усі види продукції, в той час як для України дозволено возити тільки аграрну продукцію, через що ми отримуємо значні втрати бюджету.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:06
Гіркінс дописався. Арештований.
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