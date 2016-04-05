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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4691469246934694>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:39

  V2 написав:Найвеличніший не сприймає здорову критику від слова зовсім?!

Саме тому й треба гаряча ванна з єдиним марафоном.

Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка

Раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

упс, бубочка обиделся...
реально "нелох"...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:49

За даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, армія РФ завдала масованого удару по фермерському господарству в Болградському районі. За уточненими даними, окупанти атакували аграріїв трьома ракетами, попередньо, типу "Калібр" та "Онікс".

"Внаслідок обстрілу та пожежі знищено щонайменше три зернових ангари, пошкоджено адміністративні приміщення та сільськогосподарську техніку. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлі та вікна житлових будинків, що знаходяться поруч з підприємством", - розповіли у прокуратурі.

у зв'язку з припиненням зернової угоду для експорту зерна залишається 2 маршрути: порти Дунаю і порти Польщі (Гданськ/Гдиня). Одеська область має найбільше потужностей в країні для зберігання збіжжя (переважна більшість елеваторів сучасні і побудовані в період 2015-2020). Ворог буде намагатись знищити не тільки портову інфраструктуру а також потужності інфраструктури (елеватори, склади, млини та інше)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 13:52

Україна має використати відмову Росії від Зернової угоди, і розблокувати порти для експорту всіх видів продукції: це питання виживання української економіки, адже дасть більше 18 млрд доларів надходжень щорічно. Про це заявив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз у ефірі 5 каналу.

"Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть (через розблоковані порти – Ред.) – $18 мільярдів в рік, для них – від $80 до 100 млрд. Весь азово-чорноморський басейн Російської Федерації, всі товари, які виходять через Босфор - це питання 100 мільярдів. А ми якось про це питання трошки забули", - наголосив Водовіз.

Він зауважив, що саме таким чином потрібно ставити умови для росіян – адже вони мають змогу возити морем усі види продукції, в той час як для України дозволено возити тільки аграрну продукцію, через що ми отримуємо значні втрати бюджету.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:06

Гіркінс дописався. Арештований.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:16

  hume написав:
  ЛАД написав:
Российская ЧВК "Вагнер" за время войны России против Украины потеряла убитыми почти 22 тысячи человек - почти каждого третьего наемника. Такие потери были понесены с начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до захвата Бахмута в мае 2023-го, сообщил один из командиров ЧВК - боец с позывным Маркс в близком к ЧВК Telegram-канале "Разгрузка Вагнера" вечером в среду, 19 июля.

По словам Маркса, который, как утверждается, командует штабом наемников, всего через "Вагнер" за время войны прошли 78 тысяч человек, из них 49 тысяч - заключенные из российских колоний, 40 тысяч человек получили ранения.
..........
В июле издания "Медуза" и "Медиазона" выпустили исследование, согласно которому за 15 месяцев войны в Украине погибли около 47 тысяч российских военных. Если эта оценка верна, и верно сообщение в вагнеровском канале, то почти каждый второй убитый россиянин в Украине - это наемник ЧВК "Вагнер".

https://www.dw.com/ru/cvk-vagner-poterala-v-ukraine-22-tysaci-celovek-ubitymi/a-66291925


Там есть вопросы по методу.
1. Подсчет делался на основе открытия наследственных дел. Есть вероятность, что у некоторых кацапов ,после утилизации, просто нечего наслеловать.
2. Подсчет так же учитывал сравнение избыточной смертности в период до войны и после. Можно предположить,что смертность, за исключением военных потерь, после отчаливания военных, зэков и чмобиков в Украину должна была снизиться.
3. Данных по лугандону нет, их вообще никто не считает.

Понятно, что вопросов хватает.
Оценить цифры погибших и раненых во время войны крайне сложно. Все воюющие их скрывают, да и просто не знают их точно.
Но хоть какая-то оценка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:30

  Hotab написав:ЛАД ,
неэффективности вертолётов

Яких?

В цитате точно указано: "вертолеты Ка-52". (viewtopic.php?p=5600899#p5600899).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:35

ЛАД ,

Будь-яка агресія має якусь мету. Не буває агресії просто заради агресії аби "попістячити ракетами"


Звичайно, що має мету. Тільки совкові замшелі діди метою агресії виставляють «правоє дєло» : «борьба за свои границы» , «обезопасить себя».
Нічого не змінилось з періоду агресії до Фінляндії! Звичайне людоїдство по відношенню до інших народів , винищення їх як окрему націю і державу знов показується «нам угрожают». Тепер вже НАТО. Малувато на голову прилітає. Не доходить. Продовжує виправдовувати людоїдів рашиських «страна обезопашивает себя». А по суті не змінилось нічого: як тоді Фінляндія не погрожувала, так і зараз НАТО ніякої загрози для кацапів не становив.




В цитате точно указано:


Це не моя цитата. Обговорювати будемо мої слова про неефективність вертольотів.


Нацисты есть и сегодня.



Звичайно , що є. Тільки комусь не доходить, в який бік горизонту повертати голову, щоб їх побачити.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:05

Hotab
Очень много лишних слов.
Вам хочется поговорить?
Я задал конкретный вопрос.
Вам, как специалисту, который может высказать квалифицированное мнение.
Я не могу судить об эффективности вертолётов против танков - у меня нет никаких данных.
Дал ссылку на слова действующего военного (https://news.liga.net/politics/news/voennye-o-pomoschi-soyuznikov-broney-no-bez-pvo-eto-kak-podarit-velosiped-bez-pedaley)
Могу ещё раз процитировать:
Об этом в интервью The Wall Street Journal сказал Юрий "Грек" Ульшин, один из опытных командиров ВСУ, воюющий под Бахмутом.

Как и на южном фронте, главной проблемой Сил обороны является превосходство России в воздухе: вертолеты Ка-52 зависают на расстоянии около 7-8 км, вне досягаемости ПЗРК, и бьют ракетами с лазерным наведением по украинской бронетехнике.
Бойцы сокрушаются из-за отсутствия дальнобойного фронтового ПВО.
"Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но… Наша проблема везде — это небо", – сказал Ульшин.

Там есть ссылка на оригинал, но я не подписчик The Wall Street Journal, проверить не могу. У меня нет оснований не доверять liga.net - это не "враждебный" и достаточно серьёзный источник.
Вместо того, чтобы просто ответить, Вы пишете о чём угодно, только не по делу. Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете.
Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?

P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести.
Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:16

ЛАД ,


Вам хочется поговорить?
Я задал конкретный вопрос.


Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?»
Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:45

Балашов про вибори і припинення БД

flyman
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