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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4691469246934694
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:45

  Hotab написав:ЛАД ,


Вам хочется поговорить?
Я задал конкретный вопрос.


Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?»
Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле.

Я не ставил вопрос, что "воно зовсім не так".
У меня нет оснований доверять больше мнению/словам Юрия "Грека" Ульшина, чем Вашим.
Искать Ваш пост недельной или больше давности и тратить на это кучу времени - зачем?
Я просил Вас разъяснить вопрос.
Не хотите/не можете - Ваше право.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:52

  flyman написав:

где там его телка длинноногая, что "интервью брала"?
cohan
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