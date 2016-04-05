Hotab написав:ЛАД ,
Вам хочется поговорить?
Я задал конкретный вопрос.
Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?»
Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле.
Я не ставил вопрос, что "воно зовсім не так".
У меня нет оснований доверять больше мнению/словам Юрия "Грека" Ульшина, чем Вашим.
Искать Ваш пост недельной или больше давности и тратить на это кучу времени - зачем?
Я просил Вас разъяснить вопрос.
Не хотите/не можете - Ваше право.