Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:53

ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД ,





Вам хочется поговорить?

Я задал конкретный вопрос.





Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?»

Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле. Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?»Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле.

Я не ставил вопрос, что "воно зовсім не так".

. Я не ставил вопрос, что "воно зовсім не так".

Ставив. Так само як і провокував «чи може про досвід це міф?», так само як і «не хочеш/не можеш». Внуків будете на «слабо» брати! «Щедрик» подивився??!!!Але ок, хай буде, все ж відповідь вже була, мені не важко ткнути в своє посилання.В свою чергу, на 1000% відсотків переконаний, що ні з яких 6-7 км відшукати на полі бою танк (навіть незамаскований зовсім) при польоті чи висінні на ГМВ неможливо. Про замаскований хоч трішки навіть мови не йде. Там 1 тисячна кутова величина. Це як з відстані 1 км розгледіти палку 1 метр.Навіть якщо хтось і допоможе цілевказати, треба з висячого положення (з тряскою) втримати мітку лазера на цілі. І тримати весь час прицілювання і польоту ракети (ракета 9к121 «Вихрь» вимагає тримати мітку до враження, не по принципу «пустив-забув») . Як відомо всім, хто знайомий з фізикою, , чим далі ціль , тим більша амплітуда розгойдування кінцевого відрізка променю лазера.Коротше, якщо їм вдається це робити з 2-3 км - це їм повезло. А ПЗРК -ник з вказаної статті просто свої не завжди вдалі спроби в пошуку і знищенні завислого вертольоту пояснює великою дальністю.Ясно, що якби в бойових порядках сухопутних військ їхало щось схоже на Панцирь, може і ПЗРК-нику було менше роботи. Про це він і натякає в статті.