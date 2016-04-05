Вам хочется поговорить? Я задал конкретный вопрос.
Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?» Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле.
Я не ставил вопрос, что "воно зовсім не так". У меня нет оснований доверять больше мнению/словам Юрия "Грека" Ульшина, чем Вашим. Искать Ваш пост недельной или больше давности и тратить на это кучу времени - зачем? Я просил Вас разъяснить вопрос. Не хотите/не можете - Ваше право.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький у середу заявив, що Польща не відкриватиме кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна. ......... "Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі", – сказав він.
Моравецький підкреслив, що цей крок Варшава ухвалює "не проти українців", а "для польських фермерів".
V2 написав:Найвеличніший не сприймає здорову критику від слова зовсім?!
Саме тому й треба гаряча ванна з єдиним марафоном.
Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка
Раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.
упс, бубочка обиделся... реально "нелох"...
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із сумом сприйняв повідомлення про відставку посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, оскільки той був чудовим послом.
Джерело: Джонсон у Twitter
Пряма мова Джонсона: "Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни". Деталі: При цьому Джонсон висловив сподівання, що звільнений амбасадор незабаром з′явиться "в іншій ролі".
Водночас редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс вважає, що Пристайко був ефективним на посаді посла в Британії.
"Це дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь…Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України", – зазначила вона.
Прямая речь Джонсона: "Грустно прощаться с Пристайко, который был замечательным украинским послом и другом для этой страны".
Детали: При этом Джонсон выразил надежду, что уволенный посол вскоре появится "в другой роли".
В то же время редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс считает, что Пристайко был эффективным на посту посла в Британии.
"Очень жаль, ведь посол Украины в Великобритании был чрезвычайно сильным и важным сторонником усилий Украины, направленных на получение большего количества вооружений... Его очень уважают. Он был невероятно эффективным как посол Украины", – отметила она.
Несмотря на то, что с начала 2023 года украинцы стали меньше донатить на оборону, в июне произошел рекорд, когда было собрано почти половина от всех донатов с начала года. ........... Всего за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,35 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022-го. ......... в июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен - это абсолютный рекорд. Кроме того, это почти половина от всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.
Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривен - был собран этой платформой в июле 2022 года.
При этом, результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24, в среднем, собирала на эти цели 0,5 млрд гривен в месяц.
Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами.
jump написав:Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом[/b] Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон із сумом сприйняв повідомлення про відставку посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, оскільки той був чудовим послом.
Джерело: Джонсон у Twitter
Пряма мова Джонсона: "Сумно прощатися з Пристайком, який був чудовим українським послом і другом для цієї країни". Деталі: При цьому Джонсон висловив сподівання, що звільнений амбасадор незабаром з′явиться "в іншій ролі".
Водночас редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс вважає, що Пристайко був ефективним на посаді посла в Британії.
"Це дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь…Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України", – зазначила вона.
... ще одна сексологиня буде черговим послом op:
У нас началась эра криворожской дипломатии. Министерство иностранных дел это было последнее место, где редко можно было встретить совсем уж случайных людей, но нет, им и это удалось. Дипломаты начали назначаться по протекции людей не имеющих отношения к дипломати, просто лояльных к власти. Надеюсь остальные служащие дип миссий назначаются не по такому принципу.
Посла в Германии опустившегося до оскорблений первых лиц государства направляют в "ссылку" в Бразилию. В Болгарию едет мутная мадам, в Израиле выкатывают претензии, что Израиль маловато помогает и тд и тп, список можно продолжать бесконечно.
Несмотря на то, что с начала 2023 года украинцы стали меньше донатить на оборону, в июне произошел рекорд, когда было собрано почти половина от всех донатов с начала года. ........... Всего за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,35 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022-го. ......... в июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен - это абсолютный рекорд. Кроме того, это почти половина от всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.
Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривен - был собран этой платформой в июле 2022 года.
При этом, результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24, в среднем, собирала на эти цели 0,5 млрд гривен в месяц.
Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами.
Вам хочется поговорить? Я задал конкретный вопрос.
Ні, ви не питання (конкретне) задали, а зробили протиставлення : «ти казав, що отак, а воно зовсім не так, а ось як.. ну що скажеш?» Якщо питання поставлено саме так, то показуйте мої слова. Там може і самі зрозумієте своє незрозуміле.
Я не ставил вопрос, что "воно зовсім не так". .
Ставив. Так само як і провокував «чи може про досвід це міф?», так само як і «не хочеш/не можеш». Внуків будете на «слабо» брати! «Щедрик» подивився??!!! Але ок, хай буде, все ж відповідь вже була, мені не важко ткнути в своє посилання.
В свою чергу, на 1000% відсотків переконаний, що ні з яких 6-7 км відшукати на полі бою танк (навіть незамаскований зовсім) при польоті чи висінні на ГМВ неможливо. Про замаскований хоч трішки навіть мови не йде. Там 1 тисячна кутова величина. Це як з відстані 1 км розгледіти палку 1 метр. Навіть якщо хтось і допоможе цілевказати, треба з висячого положення (з тряскою) втримати мітку лазера на цілі. І тримати весь час прицілювання і польоту ракети (ракета 9к121 «Вихрь» вимагає тримати мітку до враження, не по принципу «пустив-забув») . Як відомо всім, хто знайомий з фізикою, , чим далі ціль , тим більша амплітуда розгойдування кінцевого відрізка променю лазера. Коротше, якщо їм вдається це робити з 2-3 км - це їм повезло. А ПЗРК -ник з вказаної статті просто свої не завжди вдалі спроби в пошуку і знищенні завислого вертольоту пояснює великою дальністю. Ясно, що якби в бойових порядках сухопутних військ їхало щось схоже на Панцирь, може і ПЗРК-нику було менше роботи. Про це він і натякає в статті.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 21 лип, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.