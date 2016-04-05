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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4692469346944695
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:54

Виступ пані Посла Великої Британії в Україні Дами Мелінди Сіммонс під час випускної церемонії своєї alma mater – Університету Ексетера.
........
Усе, що я читала, готуючись до цієї роботи, і всі, кого я слухала, учили мене, що йдеться не про те, чи Владімір Путін може вторгнутися в Україну, а про те, коли це може статися. Але я ніколи не думала, що я буду там. Я вважала, що це – більш тривала перспектива. Я була шокованою, як і всі, коли це насправді сталося. Як виявилося, існує велика різниця між тим, щоб очікувати чогось, і бути свідком, як це насправді відбувається.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/simmons/64b7f588477eb/
Рекомендую для читання.
Дуже гарний виступ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:56

  hume написав:А чем объясняется феномен Притулы? Который собирает сотни лямов за три дня. Возможно есть очень крупные донаторы, прямо очень крупные!

Конечно есть. Притулу поддерживает бизнес. Со временем, у Притулы хорошие шансы на парламент. Поэтому и нападки на Притулу от Порошенко - прямой конкурент, потенциальный собиратель голосов.
Уточню, были ))) я не считаю что сплыли, но не так ярко выражены )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 21 лип, 2023 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:57

  hume написав:
  ЛАД написав:
...........
Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/07/21/702446/
Интересно, чем объясняется такая неравномерность?

А чем объясняется феномен Притулы? Который собирает сотни лямов за три дня. Возможно есть очень крупные донаторы, прямо очень крупные!

У Притулы такой же результат (там же):
Что касается фонда Притулы, то рост составил аж 37% - в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривен, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев, в среднем, на счета заходило 0,16 млрд гривен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:00

Hotab
Дякую за відповідь.
На "провокації" Ви напросились самі.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Помню заправки ОККО собирали 300 лямов для развед комплексов, заняло месяца 3-4. Отчисляли по 1 грн с литра. А Притула 300 лямов за сутки закрывает, сейчас дела хуже, за месяц 220 лямов. Задаваться вопросом сейчас не стоит, эти фонды действительно хорошо помогают ЗСУ, посмотрим в будущем
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:14

  Yuri_61 написав:
  hume написав:Помню заправки ОККО собирали 300 лямов для развед комплексов, заняло месяца 3-4. Отчисляли по 1 грн с литра. А Притула 300 лямов за сутки закрывает, сейчас дела хуже, за месяц 220 лямов. Задаваться вопросом сейчас не стоит, эти фонды действительно хорошо помогают ЗСУ, посмотрим в будущем

краще запитайте у притули, а де зараз супутник і що цей супутник зараз робить :twisted: :mrgreen:

О, Боже, Юрий! Вы лично на спутнике сидите? )))
Из плюсов и Юнайтед, и Повернись Жывым, и Притула, и фонд Порошенко делают крутые вещи.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:25

  hume написав:Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.

Чому тільки рік? Якщо різати розходи то можна і 10 років воювати, які проблеми? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:38

"Российский генерал в Украине заявил, что его уволили после обвинения Минобороны в предательстве войск" https://edition.cnn.com/2023/07/12/europe/russian-general-treachery-accusations-ukraine-intl-hnk/index.html
Попов сказал, что поднял вопросы об «отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии постов артиллерийской разведки и массовой гибели и ранениях наших братьев от вражеской артиллерии», в голосовой заметке, опубликованной в Telegram поздно вечером в среду.
...........
В своей оценке базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны сослался на сообщения о том, что Попов уведомил главнокомандующего России Валерия Герасимова о том, что части 58-й общевойсковой армии, которые пытаются предотвратить продвижение Украины в западном Запорожье, нуждаются в ротации после длительных боевых действий и значительных потерь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:42

  hume написав:Помню заправки ОККО собирали 300 лямов для развед комплексов, заняло месяца 3-4. Отчисляли по 1 грн с литра. А Притула 300 лямов за сутки закрывает, сейчас дела хуже, за месяц 220 лямов. Задаваться вопросом сейчас не стоит, эти фонды действительно хорошо помогают ЗСУ, посмотрим в будущем

Уменьшение сборов можно понять. Запасы денег у народа не бесконечны.
Не обсуждаю результаты работы фондов. Просто удивила такая неравномерность и резкий одновременный всплеск сборов.
ЛАД
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