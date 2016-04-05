Виступ пані Посла Великої Британії в Україні Дами Мелінди Сіммонс під час випускної церемонії своєї alma mater – Університету Ексетера. ........ Усе, що я читала, готуючись до цієї роботи, і всі, кого я слухала, учили мене, що йдеться не про те, чи Владімір Путін може вторгнутися в Україну, а про те, коли це може статися. Але я ніколи не думала, що я буду там. Я вважала, що це – більш тривала перспектива. Я була шокованою, як і всі, коли це насправді сталося. Як виявилося, існує велика різниця між тим, щоб очікувати чогось, і бути свідком, як це насправді відбувається.
hume написав:А чем объясняется феномен Притулы? Который собирает сотни лямов за три дня. Возможно есть очень крупные донаторы, прямо очень крупные!
Конечно есть. Притулу поддерживает бизнес. Со временем, у Притулы хорошие шансы на парламент. Поэтому и нападки на Притулу от Порошенко - прямой конкурент, потенциальный собиратель голосов. Уточню, были ))) я не считаю что сплыли, но не так ярко выражены )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 21 лип, 2023 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Помню заправки ОККО собирали 300 лямов для развед комплексов, заняло месяца 3-4. Отчисляли по 1 грн с литра. А Притула 300 лямов за сутки закрывает, сейчас дела хуже, за месяц 220 лямов. Задаваться вопросом сейчас не стоит, эти фонды действительно хорошо помогают ЗСУ, посмотрим в будущем
Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.
hume написав:Помню заправки ОККО собирали 300 лямов для развед комплексов, заняло месяца 3-4. Отчисляли по 1 грн с литра. А Притула 300 лямов за сутки закрывает, сейчас дела хуже, за месяц 220 лямов. Задаваться вопросом сейчас не стоит, эти фонды действительно хорошо помогают ЗСУ, посмотрим в будущем
краще запитайте у притули, а де зараз супутник і що цей супутник зараз робить
О, Боже, Юрий! Вы лично на спутнике сидите? ))) Из плюсов и Юнайтед, и Повернись Жывым, и Притула, и фонд Порошенко делают крутые вещи.
hume написав:Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.
Чому тільки рік? Якщо різати розходи то можна і 10 років воювати, які проблеми?
Попов сказал, что поднял вопросы об «отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии постов артиллерийской разведки и массовой гибели и ранениях наших братьев от вражеской артиллерии», в голосовой заметке, опубликованной в Telegram поздно вечером в среду. ........... В своей оценке базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны сослался на сообщения о том, что Попов уведомил главнокомандующего России Валерия Герасимова о том, что части 58-й общевойсковой армии, которые пытаются предотвратить продвижение Украины в западном Запорожье, нуждаются в ротации после длительных боевых действий и значительных потерь.
hume написав:Помню заправки ОККО собирали 300 лямов для развед комплексов, заняло месяца 3-4. Отчисляли по 1 грн с литра. А Притула 300 лямов за сутки закрывает, сейчас дела хуже, за месяц 220 лямов. Задаваться вопросом сейчас не стоит, эти фонды действительно хорошо помогают ЗСУ, посмотрим в будущем
Уменьшение сборов можно понять. Запасы денег у народа не бесконечны. Не обсуждаю результаты работы фондов. Просто удивила такая неравномерность и резкий одновременный всплеск сборов.