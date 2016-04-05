Учитывая, что США и Китай остались единственными сверхдержавами на планете, в своем противостоянии они не станут поступаться принципами и открыто заявленными интересами. ......... По словам политолога из Австралийского национального университета Венти Суна, не исключено, что Пекин может сделать какие-то жесты доброй воли после поездки Киссинджера, как в знак благодарности своему другу, так и для того, чтобы повысить его авторитет.
«Но не ожидайте, что это существенно изменит основы отношений между США и Китаем, которые будут определяться не частными симпатиями, а только тем, что Пекин считает своими собственными национальными интересами», — сказал он в интервью Би-би-си. .......... в январе этого года Киссинджер заявил, что изменил свое мнение по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь считает, что ее в будущем нужно будет принять в НАТО.
Выступая на форуме в Давосе он сказал, что «членство Украины в НАТО будет правильным исходом. «Идея о нейтральной Украине в нынешних условиях уже не имеет смысла», - добавил он.
Одновременно ветеран американской политики призвал к диалогу с Москвой, заявил о важности предотвращения прямой войны между Западом и Россией и выступил за то, чтобы в будущем, после преодоления кризиса, оставить Москве возможность вернуться в международную систему отношений.
ЛАД написав:Уменьшение сборов можно понять. Запасы денег у народа не бесконечны. Не обсуждаю результаты работы фондов. Просто удивила такая неравномерность и резкий одновременный всплеск сборов.
Вот как раз неравномерность и всплеск заставляют думать, что присутствуют некие крупные донаторы благодаря которым удается набивать такие суммы в кратчайшие сроки.
При этом, если не ошибаюсь, юнайтед24 государственный фонд, здесь могут добровольно принудительно заставить донатить. Повернись живим - очень известный, довольно старый, всегда отчитываются, очень много знакомых донатили именно туда ( кто сомневался в адресной помощи) Фонд Притулы замыкает эту тройку и, скорее всего, там есть чьи то интересы, но сейчас это реальная мелочь, главное это помощь ЗСУ.
ЛАД написав:Уменьшение сборов можно понять. Запасы денег у народа не бесконечны. Не обсуждаю результаты работы фондов. Просто удивила такая неравномерность и резкий одновременный всплеск сборов.
Вот как раз неравномерность и всплеск заставляют думать, что присутствуют некие крупные донаторы благодаря которым удается набивать такие суммы в кратчайшие сроки.
При этом, если не ошибаюсь, юнайтед24 государственный фонд, здесь могут добровольно принудительно заставить донатить. Повернись живим - очень известный, довольно старый, всегда отчитываются, очень много знакомых донатили именно туда ( кто сомневался в адресной помощи) Фонд Притулы замыкает эту тройку и, скорее всего, там есть чьи то интересы, но сейчас это реальная мелочь, главное это помощь ЗСУ.
Не подвергаю сомнению. Но почему именно в июне? С чем может быть связано?
Несмотря на то, что с начала 2023 года украинцы стали меньше донатить на оборону, в июне произошел рекорд, когда было собрано почти половина от всех донатов с начала года. ........... Всего за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,35 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022-го. ......... в июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен - это абсолютный рекорд. Кроме того, это почти половина от всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.
Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривен - был собран этой платформой в июле 2022 года.
При этом, результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24, в среднем, собирала на эти цели 0,5 млрд гривен в месяц.
Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами.
hume написав:Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.
Там по фінансам взагалі капець, бо сьогодні "неочікуванно" обліковку ставку підняли до 8,5% при очікуванні 8%. Тобто місяць півтора місяці наступу ЗСУ, бунт прігожина та підрив кримського мосту підняли ставку на 1%. І очікується ще. В кінці кінців це обвалить банківську систему підорів. Бо свого часу вони нароздавали пільгових іпотечних кредитів за ставками 3,8-7%. І фіг їх економіка зможе це переварити, коли облікова ставка підійметься десь до 10%.
Думский комитет по обороне одобрил ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста поправку, согласно которой нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года, как ранее обещало Минобороны.
«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (цитата по «Интерфаксу»). ......... Единственное логичное объяснение решения о призыве с 18 лет — российской армии не хватает солдат. Даже если их не будут отправлять на фронт, они все равно будут нужны в частях, откуда более опытных контрактников отправляют воевать.
Поэтому любая инициатива, которая позволит государству набрать больше людей в армию, выглядит правдоподобно