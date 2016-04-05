RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4693469446954696
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:56

  beee написав:
Howl написав:beee, вообще как-то не понятно. Стоило бы учитывать, что как только зерновая сделка всё, то порты попадут под огонь. Что и произошло. :'(
До мене теперь дошло, что было с крымским мостом. Предлог сделали.
Никто здесь внятно не объяснил, зачем оно нужно

Прєдлог? Для кого?
Ви теж не поясните
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1565
З нами з: 19.02.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:57

"«Дипломатическая мудрость Киссинджера»: зачем бывший госсекретарь США поехал в Пекин и к чему это может привести" https://www.bbc.com/russian/articles/cy7y0dvyxzdo.
Учитывая, что США и Китай остались единственными сверхдержавами на планете, в своем противостоянии они не станут поступаться принципами и открыто заявленными интересами.
.........
По словам политолога из Австралийского национального университета Венти Суна, не исключено, что Пекин может сделать какие-то жесты доброй воли после поездки Киссинджера, как в знак благодарности своему другу, так и для того, чтобы повысить его авторитет.

«Но не ожидайте, что это существенно изменит основы отношений между США и Китаем, которые будут определяться не частными симпатиями, а только тем, что Пекин считает своими собственными национальными интересами», — сказал он в интервью Би-би-си.
..........
в январе этого года Киссинджер заявил, что изменил свое мнение по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь считает, что ее в будущем нужно будет принять в НАТО.

Выступая на форуме в Давосе он сказал, что «членство Украины в НАТО будет правильным исходом. «Идея о нейтральной Украине в нынешних условиях уже не имеет смысла», - добавил он.

Одновременно ветеран американской политики призвал к диалогу с Москвой, заявил о важности предотвращения прямой войны между Западом и Россией и выступил за то, чтобы в будущем, после преодоления кризиса, оставить Москве возможность вернуться в международную систему отношений.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25258
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:59

  ЛАД написав:Уменьшение сборов можно понять. Запасы денег у народа не бесконечны.
Не обсуждаю результаты работы фондов. Просто удивила такая неравномерность и резкий одновременный всплеск сборов.

Вот как раз неравномерность и всплеск заставляют думать, что присутствуют некие крупные донаторы благодаря которым удается набивать такие суммы в кратчайшие сроки.

При этом, если не ошибаюсь, юнайтед24 государственный фонд, здесь могут добровольно принудительно заставить донатить. Повернись живим - очень известный, довольно старый, всегда отчитываются, очень много знакомых донатили именно туда ( кто сомневался в адресной помощи) Фонд Притулы замыкает эту тройку и, скорее всего, там есть чьи то интересы, но сейчас это реальная мелочь, главное это помощь ЗСУ.
hume
 
Повідомлень: 9087
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:14

  hume написав:
  ЛАД написав:Уменьшение сборов можно понять. Запасы денег у народа не бесконечны.
Не обсуждаю результаты работы фондов. Просто удивила такая неравномерность и резкий одновременный всплеск сборов.

Вот как раз неравномерность и всплеск заставляют думать, что присутствуют некие крупные донаторы благодаря которым удается набивать такие суммы в кратчайшие сроки.

При этом, если не ошибаюсь, юнайтед24 государственный фонд, здесь могут добровольно принудительно заставить донатить. Повернись живим - очень известный, довольно старый, всегда отчитываются, очень много знакомых донатили именно туда ( кто сомневался в адресной помощи) Фонд Притулы замыкает эту тройку и, скорее всего, там есть чьи то интересы, но сейчас это реальная мелочь, главное это помощь ЗСУ.

Не подвергаю сомнению.
Но почему именно в июне? С чем может быть связано?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25258
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:16

  ЛАД написав:
Несмотря на то, что с начала 2023 года украинцы стали меньше донатить на оборону, в июне произошел рекорд, когда было собрано почти половина от всех донатов с начала года.
...........
Всего за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,35 млрд гривен. Для сравнения, это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022-го.
.........
в июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен - это абсолютный рекорд. Кроме того, это почти половина от всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.

Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривен - был собран этой платформой в июле 2022 года.

При этом, результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24, в среднем, собирала на эти цели 0,5 млрд гривен в месяц.

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/07/21/702446/
Интересно, чем объясняется такая неравномерность?

В червні підірвали Каховську ГЕС. Можливо це стало причиною.
kyk
 
Повідомлень: 997
З нами з: 24.01.12
Подякував: 170 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.

Там по фінансам взагалі капець, бо сьогодні "неочікуванно" обліковку ставку підняли до 8,5% при очікуванні 8%.
Тобто місяць півтора місяці наступу ЗСУ, бунт прігожина та підрив кримського мосту підняли ставку на 1%. І очікується ще.
В кінці кінців це обвалить банківську систему підорів. Бо свого часу вони нароздавали пільгових іпотечних кредитів за ставками 3,8-7%. І фіг їх економіка зможе це переварити, коли облікова ставка підійметься десь до 10%.
Denik
 
Повідомлень: 2189
З нами з: 23.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:41

  kyk написав:........
В червні підірвали Каховську ГЕС. Можливо це стало причиною.

Дякую.
Не подумав. Можливо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25258
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:47

Думский комитет по обороне одобрил ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста поправку, согласно которой нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года, как ранее обещало Минобороны.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).
.........
Единственное логичное объяснение решения о призыве с 18 лет — российской армии не хватает солдат. Даже если их не будут отправлять на фронт, они все равно будут нужны в частях, откуда более опытных контрактников отправляют воевать.

Поэтому любая инициатива, которая позволит государству набрать больше людей в армию, выглядит правдоподобно

https://www.bbc.com/russian/articles/cv2rn4r9eryo
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25258
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:56

  Hotab написав:
В свою чергу, на 1000% відсотків переконаний, що ні з яких 6-7 км відшукати на полі бою танк (навіть незамаскований зовсім) при польоті чи висінні на ГМВ неможливо.


На ЛЧМ ніяких проблем. :D

По вертушкам. Загалом, Оси і Тунгузки саме на таких відстанях працюють. Інша справа скільки їх залишилось.
vt313
 
Повідомлень: 249
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4693469446954696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ЛАД і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118473
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5893
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8789)
21.07.2023 19:14
Ринок ОВДП (4966)
21.07.2023 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.