Учитывая, что США и Китай остались единственными сверхдержавами на планете , в своем противостоянии они не станут поступаться принципами и открыто заявленными интересами.

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По словам политолога из Австралийского национального университета Венти Суна, не исключено, что Пекин может сделать какие-то жесты доброй воли после поездки Киссинджера, как в знак благодарности своему другу, так и для того, чтобы повысить его авторитет.



«Но не ожидайте, что это существенно изменит основы отношений между США и Китаем, которые будут определяться не частными симпатиями, а только тем, что Пекин считает своими собственными национальными интересами», — сказал он в интервью Би-би-си.

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в январе этого года Киссинджер заявил, что изменил свое мнение по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс и теперь считает, что ее в будущем нужно будет принять в НАТО.



Выступая на форуме в Давосе он сказал, что «членство Украины в НАТО будет правильным исходом. «Идея о нейтральной Украине в нынешних условиях уже не имеет смысла» , - добавил он.



Одновременно ветеран американской политики призвал к диалогу с Москвой, заявил о важности предотвращения прямой войны между Западом и Россией и выступил за то, чтобы в будущем, после преодоления кризиса, оставить Москве возможность вернуться в международную систему отношений.