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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4695469646974698>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:48

https://www.forces.net/technology/aircraft/ukrainian-tanks-face-increasing-threat-putins-vulture-attack-helicopter
По мере продвижения украинских танков к российской обороне они сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских ударных вертолетов.

Ка-52 «Аллигатор», который часто сравнивают с «Апачем», может поражать цели на расстоянии 10 км — за пределами досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов Украины.
.......
Эксперт по военной авиации Тим Рипли заявил Force News, что у «украинцев проблемы» с противовоздушной обороной.

Он подчеркнул, что ПВО Украины предназначено для защиты городов, «оно не предназначено для нападения на вертолеты, которые находятся очень близко к земле и появляются лишь на несколько секунд, пока они совершают крейсерский пуск ракет».

«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают».

Мистер Рипли добавил: «Поэтому украинцам очень трудно найти эти вертолеты и нацелить их».
.......
...украинская бронетехника выходит из укрытия и продвигается по открытой местности, оказываясь прямо в поле зрения российских самолетов «Аллигатор».

Западные аналитики и украинские официальные лица уже давно подчеркивают роль авиации и отсутствие у Украины средств противовоздушной обороны на передовой для сдерживания российских самолетов.
.........
Разработанный как дальний всепогодный ударный вертолет, он может поражать как наземные, так и воздушные цели, но больше всего проблем у украинцев вызывают способности «Аллигатора» поражать танки.

Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.

Г-н Рипли подчеркнул использование вертолетом ночного видения, сказав: «Они используют свою систему ночного видения, чтобы уловить тепло украинских танков, а затем они программируют ракеты и направляют луч ракеты к цели.
........
Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.

«Если ночью, они понятия не имеют, что на них напали».
.........
По данным Министерства обороны Великобритании (MOD), в начале войны у России было 90 Ка-52, 35 из которых, как сообщается, были потеряны, но их осталось достаточно, чтобы представлять реальную угрозу.

Поскольку маловероятно, что F-16 прибудут в Украину до конца этого года, Киев должен будет найти способ противостоять этому смертоносному боевому вертолету, если он надеется продвинуть вперед свои «Леопарды» и «Челленджеры» без значительных потерь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:54

ЛАД , 10 км заявлена максимальна для «Віхрь». Звідси ця цифра. Для ночі 6 км. В умовах полігону вдавалось з висоти 200-500 метрів відшукати ціль на відстані 7-8 км. Але на такій висоті вертоліт 100% жертва.
Розповіді по «виглянув з-за горба на відстані 7 км пустив і сховався» - для журналістів.
На відстані 7км з-за горба ви побачите лісополосу, яка на відстані 1 км і більше нічого за нею.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:22

Hotab
Не берусь спорить ни с Вами, ни с мистером Тимом Рипли (он, вроде, тоже не лузер).
Не считаю себя хоть сколько-то подготовленным для этого.

Нашёл ещё такое - изделие 305 (LMUR) (легкие многоцелевые управляемые ракеты).
Вопреки названию, это не просто управляемая ракета, а довольно специфический боеприпас, способный действовать как в автономном режиме «выстрелил — забыл», так и прямо в полете перенацеливаться оператором-человеком (находящимся в запустившим ее вертолете) на другую, более перспективную цель.

Не буду цитировать, техника новая, не всё понятно, только ссылки -
https://mediavektor.org/35008-izdelie-305-lmur-chem-opasno-novoe-rossijskoe-vysokotochnoe-orudie.html, https://militarywatchmagazine.com/article/mi28-russia-ukraine-tank-hunting, https://en.wikipedia.org/wiki/LMUR, https://naked-science.ru/article/tech/lmur.
Последняя ссылка, на мой взгляд, самая вразумительная, но российская.
Применяется на Ка-52, Ми-28, "Ми-8МНП-2 — модификации Ми-8, о которой мало что известно из открытых источников".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 20:48

  Hotab написав:vt313 , у мене великі сумніви що стандартна оса і тунгуска вміє з завислими на 20-30м вертольотами. Я маме про РЛС, а не оптичний канал. Панцир заявлено що вміє. Хоча по факту він не зможе , на мою думку, відселектувати вертоліт на висінні від комбайну чи якоїсь пожежної вишки. Тому все що менше 50+- км/год непомітне для ППО.

Що таке ЛЧМ? Вид модуляції? Що ви маєте на увазі?


Лінійно-частотна модуляція.
РЛС працює не в імпульсному режимі, а постійно. Тоді всі завади легко фільтруються.

По вертольоту. Раніше це називалось, - "з підскоку". Дуже важкий маневр.
Двигун вертолоьта на зльоті близько 2000 л.с. Важкувато переплутати з комбайном.

Якщо по РЛС, - 0.1 м/с. на селекторі, без проблем.
vt313
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:00

Цікаве інтерв'ю - Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі - https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2023/07/19/7411896/.
До речі там є й таке:
– Тобто Путін розумів, що легально захопити владу в Україні не вийде?

– Він втратив цю можливість в 2019 році, коли обрали президентом Зеленського. У Путіна був невеличкий шанс сказати, наприклад, що "наше непорозуміння" торкалося особисто стосунків, наприклад, з Порошенком, і якщо Україна хоче забирати Донбас, то хай забирає. Але за певних умов.

І уявіть собі, що б це було? Це був би троянський кінь для нас. На найближчих парламентських виборах ми би отримали додаткові 4-5 мільйонів виборців, які би тільки підсилили проросійські сили в Раді.

І про які там уже реформи або рухи можна було б розмовляти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:04

  ЛАД написав:[url]
«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают».
...
Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.


Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.

Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?

  ЛАД написав:Цікаве інтерв'ю - Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі

Что то мне подсказывает он пришел туда совсем с другой целью :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:16

МУМБАЙ, 20 июля (Рейтер) - Индия ввела немедленный запрет на экспорт белого риса, отличного от сорта басмати, согласно уведомлению правительства в четверг, после позднего начала сезонных муссонных дождей, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали опасения по поводу дефицита производства.

Вот некоторые факты, объясняющие, почему Индия играет решающую роль в мировой торговле рисом:
* На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 55,4 млн метрических тонн в 2022 году. Поставки риса в Индию достигли рекордных 22,2 млн тонн в 2022 году, что больше, чем совокупные поставки следующих четырех крупнейших мировых экспортеров зерна - Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США.

https://www.reuters.com/markets/commodities/why-indian-rice-export-ban-is-so-important-global-trade-2023-07-20/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:19

  Hotab написав:ЛАД , 10 км заявлена максимальна для «Віхрь». Звідси ця цифра. Для ночі 6 км. В умовах полігону вдавалось з висоти 200-500 метрів відшукати ціль на відстані 7-8 км. Але на такій висоті вертоліт 100% жертва.
Розповіді по «виглянув з-за горба на відстані 7 км пустив і сховався» - для журналістів.
На відстані 7км з-за горба ви побачите лісополосу, яка на відстані 1 км і більше нічого за нею.

А якщо горб 200-500 м?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:23

  hume написав:
  ЛАД написав:«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают».
...
Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.


Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.

Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?
...........

Посмотрите здесь - https://naked-science.ru/article/tech/lmur. Очень популярно. В конце статьи 3 режима стрельбы. Не знаю, имел ввиду Рипли это или что-то ещё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:25

  hume написав:
  ЛАД написав:[url]
«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают».
...
Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.


Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.

Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?

  ЛАД написав:Цікаве інтерв'ю - Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі

Что то мне подсказывает он пришел туда совсем с другой целью :mrgreen:

земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 лип, 2023 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 4695469646974698>
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