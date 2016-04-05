По мере продвижения украинских танков к российской обороне они сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских ударных вертолетов.



Ка-52 «Аллигатор», который часто сравнивают с «Апачем», может поражать цели на расстоянии 10 км — за пределами досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов Украины.

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Эксперт по военной авиации Тим Рипли заявил Force News, что у «украинцев проблемы» с противовоздушной обороной.



Он подчеркнул, что ПВО Украины предназначено для защиты городов, «оно не предназначено для нападения на вертолеты, которые находятся очень близко к земле и появляются лишь на несколько секунд, пока они совершают крейсерский пуск ракет».



«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают».



Мистер Рипли добавил: «Поэтому украинцам очень трудно найти эти вертолеты и нацелить их».

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...украинская бронетехника выходит из укрытия и продвигается по открытой местности, оказываясь прямо в поле зрения российских самолетов «Аллигатор».



Западные аналитики и украинские официальные лица уже давно подчеркивают роль авиации и отсутствие у Украины средств противовоздушной обороны на передовой для сдерживания российских самолетов.

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Разработанный как дальний всепогодный ударный вертолет, он может поражать как наземные, так и воздушные цели, но больше всего проблем у украинцев вызывают способности «Аллигатора» поражать танки.



Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.



Г-н Рипли подчеркнул использование вертолетом ночного видения, сказав: «Они используют свою систему ночного видения, чтобы уловить тепло украинских танков, а затем они программируют ракеты и направляют луч ракеты к цели.

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Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.



«Если ночью, они понятия не имеют, что на них напали».

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По данным Министерства обороны Великобритании (MOD), в начале войны у России было 90 Ка-52, 35 из которых, как сообщается, были потеряны, но их осталось достаточно, чтобы представлять реальную угрозу.



Поскольку маловероятно, что F-16 прибудут в Украину до конца этого года, Киев должен будет найти способ противостоять этому смертоносному боевому вертолету, если он надеется продвинуть вперед свои «Леопарды» и «Челленджеры» без значительных потерь.