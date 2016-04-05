По мере продвижения украинских танков к российской обороне они сталкиваются с растущей угрозой со стороны российских ударных вертолетов.
Ка-52 «Аллигатор», который часто сравнивают с «Апачем», может поражать цели на расстоянии 10 км — за пределами досягаемости переносных зенитно-ракетных комплексов Украины. ....... Эксперт по военной авиации Тим Рипли заявил Force News, что у «украинцев проблемы» с противовоздушной обороной.
Он подчеркнул, что ПВО Украины предназначено для защиты городов, «оно не предназначено для нападения на вертолеты, которые находятся очень близко к земле и появляются лишь на несколько секунд, пока они совершают крейсерский пуск ракет».
«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают».
Мистер Рипли добавил: «Поэтому украинцам очень трудно найти эти вертолеты и нацелить их». ....... ...украинская бронетехника выходит из укрытия и продвигается по открытой местности, оказываясь прямо в поле зрения российских самолетов «Аллигатор».
Западные аналитики и украинские официальные лица уже давно подчеркивают роль авиации и отсутствие у Украины средств противовоздушной обороны на передовой для сдерживания российских самолетов. ......... Разработанный как дальний всепогодный ударный вертолет, он может поражать как наземные, так и воздушные цели, но больше всего проблем у украинцев вызывают способности «Аллигатора» поражать танки.
Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.
Г-н Рипли подчеркнул использование вертолетом ночного видения, сказав: «Они используют свою систему ночного видения, чтобы уловить тепло украинских танков, а затем они программируют ракеты и направляют луч ракеты к цели. ........ Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.
«Если ночью, они понятия не имеют, что на них напали». ......... По данным Министерства обороны Великобритании (MOD), в начале войны у России было 90 Ка-52, 35 из которых, как сообщается, были потеряны, но их осталось достаточно, чтобы представлять реальную угрозу.
Поскольку маловероятно, что F-16 прибудут в Украину до конца этого года, Киев должен будет найти способ противостоять этому смертоносному боевому вертолету, если он надеется продвинуть вперед свои «Леопарды» и «Челленджеры» без значительных потерь.
ЛАД , 10 км заявлена максимальна для «Віхрь». Звідси ця цифра. Для ночі 6 км. В умовах полігону вдавалось з висоти 200-500 метрів відшукати ціль на відстані 7-8 км. Але на такій висоті вертоліт 100% жертва. Розповіді по «виглянув з-за горба на відстані 7 км пустив і сховався» - для журналістів. На відстані 7км з-за горба ви побачите лісополосу, яка на відстані 1 км і більше нічого за нею.
Hotab Не берусь спорить ни с Вами, ни с мистером Тимом Рипли (он, вроде, тоже не лузер). Не считаю себя хоть сколько-то подготовленным для этого.
Нашёл ещё такое - изделие 305 (LMUR) (легкие многоцелевые управляемые ракеты).
Вопреки названию, это не просто управляемая ракета, а довольно специфический боеприпас, способный действовать как в автономном режиме «выстрелил — забыл», так и прямо в полете перенацеливаться оператором-человеком (находящимся в запустившим ее вертолете) на другую, более перспективную цель.
Hotab написав:vt313 , у мене великі сумніви що стандартна оса і тунгуска вміє з завислими на 20-30м вертольотами. Я маме про РЛС, а не оптичний канал. Панцир заявлено що вміє. Хоча по факту він не зможе , на мою думку, відселектувати вертоліт на висінні від комбайну чи якоїсь пожежної вишки. Тому все що менше 50+- км/год непомітне для ППО.
Що таке ЛЧМ? Вид модуляції? Що ви маєте на увазі?
Лінійно-частотна модуляція. РЛС працює не в імпульсному режимі, а постійно. Тоді всі завади легко фільтруються.
По вертольоту. Раніше це називалось, - "з підскоку". Дуже важкий маневр. Двигун вертолоьта на зльоті близько 2000 л.с. Важкувато переплутати з комбайном.
Якщо по РЛС, - 0.1 м/с. на селекторі, без проблем.
– Тобто Путін розумів, що легально захопити владу в Україні не вийде?
– Він втратив цю можливість в 2019 році, коли обрали президентом Зеленського. У Путіна був невеличкий шанс сказати, наприклад, що "наше непорозуміння" торкалося особисто стосунків, наприклад, з Порошенком, і якщо Україна хоче забирати Донбас, то хай забирає. Але за певних умов.
І уявіть собі, що б це було? Це був би троянський кінь для нас. На найближчих парламентських виборах ми би отримали додаткові 4-5 мільйонів виборців, які би тільки підсилили проросійські сили в Раді.
І про які там уже реформи або рухи можна було б розмовляти?
ЛАД написав:[url] «Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают». ... Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.
Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.
Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?
ЛАД написав:Цікаве інтерв'ю - Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі
Что то мне подсказывает он пришел туда совсем с другой целью
МУМБАЙ, 20 июля (Рейтер) - Индия ввела немедленный запрет на экспорт белого риса, отличного от сорта басмати, согласно уведомлению правительства в четверг, после позднего начала сезонных муссонных дождей, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали опасения по поводу дефицита производства.
Вот некоторые факты, объясняющие, почему Индия играет решающую роль в мировой торговле рисом: * На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 55,4 млн метрических тонн в 2022 году. Поставки риса в Индию достигли рекордных 22,2 млн тонн в 2022 году, что больше, чем совокупные поставки следующих четырех крупнейших мировых экспортеров зерна - Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США.
Hotab написав:ЛАД , 10 км заявлена максимальна для «Віхрь». Звідси ця цифра. Для ночі 6 км. В умовах полігону вдавалось з висоти 200-500 метрів відшукати ціль на відстані 7-8 км. Але на такій висоті вертоліт 100% жертва. Розповіді по «виглянув з-за горба на відстані 7 км пустив і сховався» - для журналістів. На відстані 7км з-за горба ви побачите лісополосу, яка на відстані 1 км і більше нічого за нею.
ЛАД написав:«Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают». ... Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.
Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.
Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км? ...........
ЛАД написав:[url] «Они как бы появляются над линией холма, над линией деревьев, запускают ракету, а затем снова падают». ... Он может нести усовершенствованные противотанковые ракеты с лазерным наведением и дальностью до шести миль.
Г-н Рипли добавил: «Мы говорим о расстоянии от 5 до 10 км, это расстояние, на котором люди на земле, вероятно, даже не могут видеть вертолет.
Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?
ЛАД написав:Цікаве інтерв'ю - Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі
Что то мне подсказывает он пришел туда совсем с другой целью
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається. в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км. З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 лип, 2023 21:29, всього редагувалось 1 раз.