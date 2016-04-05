МУМБАЙ, 20 июля (Рейтер) - Индия ввела немедленный запрет на экспорт белого риса, отличного от сорта басмати, согласно уведомлению правительства в четверг, после позднего начала сезонных муссонных дождей, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали опасения по поводу дефицита производства.
Вот некоторые факты, объясняющие, почему Индия играет решающую роль в мировой торговле рисом: * На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 55,4 млн метрических тонн в 2022 году. Поставки риса в Индию достигли рекордных 22,2 млн тонн в 2022 году, что больше, чем совокупные поставки следующих четырех крупнейших мировых экспортеров зерна - Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США.