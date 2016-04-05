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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4695469646974698
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:26

  ЛАД написав:
МУМБАЙ, 20 июля (Рейтер) - Индия ввела немедленный запрет на экспорт белого риса, отличного от сорта басмати, согласно уведомлению правительства в четверг, после позднего начала сезонных муссонных дождей, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали опасения по поводу дефицита производства.

Вот некоторые факты, объясняющие, почему Индия играет решающую роль в мировой торговле рисом:
* На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 55,4 млн метрических тонн в 2022 году. Поставки риса в Индию достигли рекордных 22,2 млн тонн в 2022 году, что больше, чем совокупные поставки следующих четырех крупнейших мировых экспортеров зерна - Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США.

https://www.reuters.com/markets/commodities/why-indian-rice-export-ban-is-so-important-global-trade-2023-07-20/

здається, хтось десь таки буде голодати, ООН і прогресивна світова спільнота буде виражати сильну стурбованість
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:00

  flyman написав:здається, хтось десь таки буде голодати, ООН і прогресивна світова спільнота буде виражати сильну стурбованість
кроме риса еще много вкусняшек
Зображення
заодно повод изучить кухни разных народов
vitaliiangel
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